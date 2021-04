Köpeğinizin dijital bakıcısı var artık

'No Distant Strangers' isimli Oscar adayı 32 dakikalık filmi izlerken ilk sahnede karşıma çıkan bu aleti görünce hemen google'ladım gerçekte de var mı böyle bir şey? Furbo şu an için Türkiye pazarında olmayan bir evcil hayvan kamerası. Köpeğini düzenli olarak evde yalnız bırakanlar ve ayrılık kaygısı yaşayanlar için ideal bu robot kamera sayesinde köpeğinizle sesli ve görüntülü iletişime geçiyor onunla konuşup yanındaymış hissi verirken bir yandan da telefonunuzun ekranından basacağınız bir tuşla ona ödül maması verebiliyorsunuz.

Fikre ben bayıldım! Piyasaya gelmesini de heyecanla bekliyorum köpeği olan arkadaşlarıma hediye alacağım. Bu arada Oscarlık filmi de mutlaka izleyin. Filmde evine ve köpeğine dönmeye çalışan siyahi bir adamın zaman döngüsü içinde sıkışmasını ve aynı günü tekrar tekrar yaşamak zorunda kalmasını izleyeceksiniz. Şimdi bu film nasıl sonlanacak derken duygusal bir sonla ırkçılık sorununun altını çiziyor ve film bittiğinde ayakta alkışlıyorsunuz. Tükenip bitmeyen ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarının sonunun gelmesi ümidi ile.



Aşı konusu çok çetrefilli

Bir yandan sırası gelip de 'Aşı olmayacağım' diyenler var. Bu tipler aşıya güvenmeyip 'Sonrasında vücudumda ne tarz bir tahribat bırakır?' diye düşünüyor. Onlara şaşkınlıkla bakıyorum ve 'Neyin kafasındasınız?' demek istiyorum. Bir de sosyetik bir tayfa var ki yurt dışından aşı getiriyorlar. Şu an sırası gelmese de 1200 dolara olmak istedikleri aşı ne ise bulup İstanbul'da evlerinde aşılarını oluyorlar. Bakın iki insan modeli biri sunulan imkanı eliyle itiyor, diğeri de kendi aşısını yurt dışından getiriyor.



Şamdan Plus'ın atağına kapılmamak elde değil

Şamdan Dergisi yayın yönetmeni sevgili büyüğüm kalemine hayran olduğum Bülent Cankurt'un yenilikçi tavrını çok seviyorum. Özellikle Şamdan Dergisi'nin YouTube kanalını o kadar iyi yönetiyor ki her hafta bambaşka sürprizle karşılaşıyorum. Geçen hafta Aslıhan Doğan'ın evinde çekilen videoya denk geldim ardından bu hafta Esra Türker'in evinin dekorasyonu çekilmiş. Video editleri YouTube dünyasına o kadar adapte ki bir an bile sıkılmadan hepsini hızla izliyorsunuz. Kaçıranlar için vakit o vakittir hemen Şamdan dergisi alın ve de kanalı açın son videolarına göz atın.



Bodrum'a temelli göçüyorum şehir size emanet

Bodrum'da keşfedecek o kadar çok yenilik var ki zamanımı da kıymetli kullanmam gerekiyor. Bölgedeki bir çok otelin içine yeni restoranlar kurulmuş. Ee bana da keşfetmek düşer. En merak ettiklerim neler? 1- Mandarin Oriental içerisinde yer alacak olan Lucca. 2- Edition Hotel içerisinde açılacak olan Inari. 3- Boel Hotel içerisinde açılacak olan yine aynı isimli restoranı Boel ve Must. 4- Bodrum Loft içerisinde konuşlanacak Papermoon ve Sunset.