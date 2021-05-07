Kocasını flört uygulamasında yakalayan kadının intikamı

Geleneksel yöntemlerle tanışıp flört etmek artık zorlaştığından flört uygulamalarında sörf yapanlar çoğunlukta. Bugün size duyduğum en ilginç hikayeleri paylaşmak istiyorum...

■ Uygulamalarda başkasının fotoğrafı ile sohbet edenler var. 'Zaten buluşamayacağız, bari dijital egom tatmin olsun' deyip bir başka kimliğe bürünenlerin sayısı artmış. Sanırım ülkece şizofrene bağladık. Bu beni bir tık korkuttu.

■ Flört uygulamasıyla tanışıp evlenen bir çiftimiz aynı evin içinde yaşamaya başlayınca, aşkları da kısa sürmüş, boşanma kararı almışlar. Çünkü dijital alışkanlıkları ile gerçek hayattaki hal ve durumları uyuşmamış. Bir yıllık evlilik önümüzdeki günlerde bitiyor.



■ Kocasını bu uygulamada başkaları ile flörtleşirken yakalayan eşin intikamını da anlatmasam olmaz. Çapkınlık yapma fırsatı olmayan bir ağabeyimiz, aktif olarak buluşmalara gidiyormuş. En son buluşmaya gittiğinde eşiyle yüz yüze gelmiş. Çünkü kadın oradan kocasını tufaya düşürmüş. Ah eskiden çapkınlık bu kadar aleni olmazdı. Dijital ayak izlerinize dikkat edin.

■ Flört uygulamasından Whatsapp'a geçen bir çapkınımız ise o kadar rahat ve belden aşağı konuşmuş ki, tüm konuşmalarını şantaj olarak kullanmak isteyen art niyetli bir kişi 'Bunları tüm sosyal medyada yayarım' diye onu tehdit edip para istemiş. Neyse doğru hareket ederek parasını kaptırmamış ama konuşmalar ifşa olur mu göreceğiz.

■ Geçtiğimiz günlerde ünlü bir isim de bu uygulamalardan birine girmiş, kimse onun gerçek kişi olduğuna inanmamış ve uygulamaya sahte profil diye şikayet etmişler. Sonunda da uygulamadan kovulmuş. 'Ne yani ünlüyüm diye giremem mi?' diyen jönümüz bakalım dijital sahalara geri dönebilecek mi? Aman aman dikkatli olun. Geleneksel flörtleşmeler gün gelecek geri dönecek. Sabredin arkadaşlar. Bu uygulamalar hepimiz için riskli.



AŞI OLANLARA ÖZEL KONSERLER

Bu haftanın en dikkat çekici mevzusu da sadece aşı olanlara özel düzenlenen dev konser. Jennifer Lopez ve Selena Gomez'in sahneye çıktığı konser yeni normalleşmenin ilk sinyali oldu Amerika için. Bizim de aşı pasaportuyla mekanlara, kalabalık organizasyonlara katılacağımız günler gelecektir. Sonrasında da gece kulüpleri açılacak, konserler organize edilecektir. Şimdi dört gözle sıranın bana gelmesini bekliyorum. Böylelikle hem seyahat edebileceğim, hem de kalabalık ortamlara gönül rahatlığı ile girebileceğim.



KAPANMADA HERKES ESTETİK MERKEZLERİNE KOŞTU

Şu an herkesin kafasındaki en önemli soru şu: '19 Mayıs haftasını da kapanmaya dahil ederler mi, böyle bir karar çıkar mı?' 'Eğer eskisi gibi olacaksak bir hafta daha kapansın, uzatalım' diyenlerdenim. Böylelikle bir açıl bir kapan durumu yaşanmaz. Peki ilk haftamız nasıl geçti? Yazlıklara ve otellere kaçanlar dışında kendini estetik kliniklerine vuranlar da oldu. Yağ aldırma, burun operasyonu, vücut şekillendirme ameliyatları zirve yaptı. Kiminle konuşsam bu süreci yenilenme operasyonları ile değerlendiriyor. Açılma olduğunda yakın arkadaşlarımı geçirdikleri estetik operasyonlar nedeniyle tanıyamayacağım sanırım.