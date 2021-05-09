Yaz trendlerinde son durum ne?

Giyim kuşam trendleri hayatımıza hayli yön veriyor. Özellikle yaz aylarında normalleşme sürecinde giyinip kuşanıp sosyalleşmek isteyenlerin sayısı hayli fazla. Peki gardrobunuzun olmazsa olmazı ne? Yazlık bavulunuza neler koymanız gerekiyor? İşte burada! 90'lar ve 2000'li yılların başlarındaki moda akımı dönüyor bugünlere. Merakını gidermek isteyen hemen o zamanları google'lasın. Floral yani çiçek desenli elbiseleri ve tişörtleri dolabınızda mutlaka bulundurun.



ST, TROPEZ KADIN TİPİ

O dev çirkin spor ayakkabıları hiç yanınızda taşımayın. Hemen espadril, sandalet alın. Ayağınızı konforlu hissettirecek modelleri mevcut. Pastel renkleri tercih edin kombinlerinizde. Fular ve bandana modellerini bu yaz hem erkekler hem de kadınlar kullanacak. Yani başınızı yaz aylarında güneş ışınlarından koruyorsunuz. Tek tip aynı renk ve model eşofman takımlarının yerini aynı şekilde aynı renk şort-tişört takımlar alacak. Tek omuzlu mayolar, sırt dekolteli uzun elbiseler, pufidik yastık model çantalar, kare burun topuklu ayakkabılar olmazsa olmazınız. Polo yaka tişört, bermuda şortlar da beyler için iyi bir alternatif. Süet western çizmeler, kat kat elbiseler ve şaşalı Monaco, St. Tropez kadın tipi geri dönecek. Hemen alışveriş listenize bunları ekleyin.



20 Lİ YAŞLAR CHALLENGE'INDA SON DURUM NE ?

Bu challenge bir öncekiler kadar heyecanlı değil. Geçtiğimiz yıllarda ice bucket challenge vardı mesela... Buz dolu kovayı kafamızdan aşağı döküp ALS hastalığına dikkat çekiyorduk. Çok da eğlenceli video ve fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Ancak 20 yaş challenge olayı neye ve kime hizmet ediyor bilemedim. Yıllara meydan okuyan 20'de neysem 40'larımda da aynıyım diyenler oldu elbet... Bir de estetiklerle felakete dönüşenler ifşa oldu. Bir de çok kilo alanlar zamanın hırpaladığı ünlü isimlere "Vay be!" dedik. Ama diyorum ya, ne için bu challenge'a kapıldık? Ucu birşeye bağlandı mı, hayır. Hadi sizden daha yaratıcı bir yaz challenge'ı bekliyorum.