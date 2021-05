Yenıinesil bir ayrılık hikayesi ile karşınızdayım

Köşemde ayrılık hikayelerimi okuyan bir kız arkadaşım, başından geçen bir olayı bana anlatmak istemiş. Arkadaşımın şu an krizli ayrılık yaşadığı erkek arkadaşı, finans işleri ile uğraşıyor. Özellikle yeni nesil sanal para işlerine meraklı. Kripto paraya yatırıyor neyi var neyi yoksa. Hatta öyle ki kendi parasının dışında da kız arkadaşının da finansını yönetmeyi teklif ediyor kızımıza, o da aşkından kabul ediyor. Yüklü bir parayı alıyor, oynuyor. İki lafından biri de 'Aşkım çok kârdasın.'



Belki duymuşsunuzdur şu sıra parasını bu sanal finans işlerinde kaybeden çok. 'Neden bu işe giriştim?' deyip dizini döven dövene. Bu süreçte ilişkileri de çatırdamaya başlayan çift ayrılık kararı alıyor. Ancak kızımız parasını erkek arkadaşından geri alamıyor. Şu an büyük çıkmazda olan kızımız henüz çözüm bulamadı. Ancak yeni nesil ayrılık hikayelerinde sınıf atladık, eskiden aldığı hediyeleri geri verirken, şimdiki ayrılıklarda kripto paranızın peşine düşüyorsunuz.



Türk tasarımcılar merak edilen o adreste

Şu an en çok merak ettiğim adreslerden birindeyim Mandarin Oriental'de. Burada o kadar çok yenilik var ki... Otelin sınırlarına girdiğiniz anda sizi Pilevneli Sanat Galerisi karşılıyor. Şu burada Daniel Firman'ın eserleri sergileniyor. Hemen yanı başındaki Moeva'nın yazlık koleksiyonları rengarenk. Yine bir Türk tasarımcı Serena Uziyel'e de ayakkabı ve çantada iddialı modeller için uğrayabilirsiniz.



Otelin içinden geçip açık hava mekanlarına göz attığınızda karşınıza Nedret Taciroğlu'nun mağazası çıkıyor, sahil hattında ise Raisa Vanessa var. Bir diğer sürpriz ise Beymen'in dönüşü. Anlayacağınız burası yeme içme ve konaklama ile birlikte alışveriş için de fırsat sunuyor. Bu fikrin de yaratıcısı Susanne Sibel Aşçı Derebey. Yeme içme sürprizlerine gelirsek; Lucca by The Sea, Hakkasan ve Atelier Di Carne misafirlerini bekliyor.



Bodrum ve Çeşme kıyaslamasına cevabım

Yazlıkçılar, tatilciler programlarını yapmaya başladı. Her yaz olduğu gibi bu yaz da her masada Bodrum- Çeşme kıyaslamaları yapılıyor. Bana da fikrim sorulduğunda Bodrum'cu olduğumu söylüyorum. Neden mi? Küçüklüğümden beri Gündoğan'da ailecek yazları burada yaşadığımızdan, bölgenin dününe bugününe şahit olduğumdan ve de açılan mekanların bir çoğunun İstanbullu yatırımcı olmasından.



Çalışan personel de İstanbul'dan geldiği için tanışık olmamız beni daha da iyi ve rahat hissettiriyor. Zaten bir kaç güne Bodrum tıka basa dolacak.



Yeni bir online alışveriş platformu

Türk moda markalarının dünyada ses getirdiği şu günlerde en büyük eksiklik de onları bir arada toplayan bir online platformun bulunmamasıydı. Ya kendi web sitelerinin üzerinde satıyorlar ya da konsept mağazalarda ürünlerine ulaşabiliyorduk ancak Lebedesten.com isimli sitede aşina olduğunuz tüm Türk yetenekler buluştu. Dilek Hanif, Nisse, Arzu Kaprol ve dahası. Ben bilmediğim bir çok marka ile bu platform sayesinde tanıştım. Siz de mutlaka ziyaret edin derim.