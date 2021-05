Sosyetik iş adamının akıllı taktiği

Boşanma avukatları, zengin erkek müşterilerinin en çok talep ettikleri bir isteği sonunda hayata geçirdi. Eşleriyle yollarını ayırırken mallarını bölüşen iş adamları, aldıkları pahalı çantaların da paylaşıma dahil edilmesini istiyordu. Sonunda ünlü bir çift, boşanma protokolüne Hermes çantaları da ekledi

Eşinizle ayrılma noktasına geldiniz, malı mülkü ayırdınız, peki ya alınan pahalı hediyeler ne olacak? Saatler, çantalar, takılar hibe mi edilecek? Tabii ki hayır! Onlar da milyonluk değere sahip olunca avukatlar oturup evlilik süresince alınan hediyeleri de paylaştırıyor. Özellikle o Hermes çantalar... Tanesi yüz bin lira olsa, on yıllık evlilikte her sene bir tane hediye alınsa, 1 milyonluk servet eder. Lüks bir otomobil, hatta ev parası...







Neyse, bugün size bu şekilde boşanan bir çiftimizden bahsetmek istiyorum. Bu çiftimiz ayrılırken çantaları yani Hermes'leri de bölüşmüşler. Bu haberi alan diğer zengin kocalar da kendi avukatlarına talimat verip "Boşanma protokolüne sen de bunları ekle" demeye başlamış. Yani anlayacağınız şu sıralar kocasından boşanmak üzere olan kadınların pahalı çantaları tehlikede... Peki yukarıda bahsettiğim erkek tarafı aldığı bu çantaları ne yapmış? Şimdiki aşık olduğu kız arkadaşına hediye etmiş. Yani anlayacağınız eski eşin çantası yeni sevgiliye nasip olmuş. Siz olsanız ne yapardınız ?



İYİ HİSSETME ATÖLYELERİ

İyi hissetmek şu sıralar hepimizin sorunu. Buna da çözüm bulmak için kurulan bir sosyal platformdan bahsedeceğim. Artık binlerce lirayı kişisel gelişimcilere vermenize gerek yok, ayda 39 TL gibi cüzi bir rakama online olarak psikologlara, yaşam koçlarına, aile çocuk aktivitelerine, fitness derslerine veya buna benzer birçok kendinizi iyi hissetme atölyesine katılabilirsiniz. Yapmanız gereken çok kolay, akıllı telefonunuzdan Studio Canlı'yı indirin ve uzmanlarla canlı canlı görüşün. Özellikle 'Zor zamanlarda nasıl sakin kalabiliriz?' konu başlığı, dikkatimi çekti.







YENİ YAZLIK YERLER KEŞFETTİM

İlk olarak D-Maris'deyim. Burası otel olarak bünyesinde bulundurduğu restoranlarla ön plana çıkan, keyifle eğlenceyi bir araya getiren bir adres. Özellikle Cannes'dan gelen La Guerite, Akdeniz mutfağından lezzetleri ile dikkat çekerken akşamları Manos'ta tabak kırıp sirtaki yapacağınız Yunan eğlenceleri var. Başka bir akşamınızı da mutlaka Uzak Doğu mutfağı ile dikkatleri üzerine çeken Zuma'ya ayırın derim ben. Yok ben sessizlik arıyorum diyorsanız Silence Beach'te takılıp masajınızı yaptırın. Her ruh haline göre imkanlar sunan otelin genel müdürü Cenk Türkmenoğlu'na da benden selam söyleyin.







Buradan hop Çeşme'ye ışınlanıyorum. Burada da The Luxury Collection bünyesinde yer alan Reges, Çeşme'deki otelcilik anlayışımı tepetaklak ediyor. Alaçatı'daki küçük taş ev konseptindeki butik otellerin aksine burası lüks otelciliği Çeşmeseverler ile buluşturuyor. İtalyan ve Ege mutfağından lezzetlerin yanı sıra kendine ait plajı da var. Burada da Yıldıray Altın tüm tatiliniz boyunca iyi hissetmeniz için uğraşıyor. Çeşme'de vaktimiz az, o yüzden yeni bir plaj olan Elias Beach'e sizi götürüyorum... Bu yaz bu plajda komşumuz Yunanistan rüzgarı esiyor. Yunanlı şef Stathis Dapiasis'in lezzetleri sizi Mikonos'a götürüyor. Sade ve yalın bir dekorasyonu olduğundan bölgenin yeni cool adreslerinden biri olacağı kesin.