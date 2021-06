Sosyetik çiftin boşanma nedeni: Bulimia hastalığı

Bugün size yine çok tanınmış bir çiftin boşanma sebebini anlatacağım. Birbirini çok seven bu çiftin ayrılma sebebi, kadının bulimia nervoza hastası olması yani kendini kusturması. Kocası, eşinin her yemek sonrası tuvalette kendini kusturmasına tahammül edemeyince durum ayrılıkla sonlanmış. Kontrolsüz kilo alma korkusu olan birçok kadın bu yönteme sarılıyor. Ve bunun belli olmayacağını sanıyorlar ancak nafile, yakınları tarafından ifşa ediliyor. İşler böyle olunca da ardından ayrılıklar geliyor. Zaten cildinden, saçından, gözünden, hatta ruh halinden bile anlaşılıyor bu durum. Neyse bu genç çift severek ayrılsa da kızımız akıllanmamış, halen yiyip yiyip kusmaya da devam ediyormuş.



KAPLANKAYA YÜKSELİŞTE!

Şu sıralar en merak ettiğim adreslerden biri de Kaplankaya. Bakın pop up olarak sevdiğim mekanlardan Çukurcuma'dan Salon Cuma gelmiş, orada kahvemi yudumlamak istiyorum... Pilevneli ve König'in temsil ettiği 30'u aşkın sanatçının yer aldığı bir sanat seçkisi de olacak. Bir de pop up restoranı Ona var. Şefi Kopenhag'ın gastronomi konusunda en iddialı restoranı Noma'dan ayrılan Luca Pronzato. Anhinga Plajı'nda açılan bu pop up restorana gidip, sanata doymak ve diğer birçok sürprizleri keşfetmek için Bodrum'dan aracıma atlayıp Kaplankaya'yı keşfe gideceğim...



YAZ GELİNLERİMİZE UFAK BİR TAVSİYE!

Bu yaz cemiyet hayatının tanınmış birçok ailesinin gençlerinin düğünleri var. Birçoğu pandemi koşullarının iyileşmesi için bekledi ve ben de bu yaz art arda onların düğünlerine katılacağım. Gelin olacak kız arkadaşlarımla sohbet ederken de tabii birçok detay öğreniyorum. Özellikle gelinliğini dünyaca ünlü moda evlerine diktiren ve bunun için özel izinle yurt dışına çıkan gelin adayları tek bir konuda özellikle çok dikkatli; güneşten uzak durmak. Yani düğün tarihine kadar bronzlaşmak yok. Yaz gelini olacaksan, gelinliği şıkır şıkır taşımak, fotoğraflarda da kusursuz görünmek istiyorsan formül bu! Gelin adayları bu konu sizin de dikkatinizde olsun.



BODRUM LÜKSTE ST. TROPEZ'Yİ GEÇTİ

'Bu yaz Yalıkavak Marina'da bir değişiklik olur mu olmaz mı?' diye arkadaşlarımızla aramızda konuşurken kendimi orada buldum ve gözlerime inanamadım. Özellikle markalar sokağı olarak adlandırdığım, Fenix, Angie ve Nusret'in olduğu bölüm coşmuş. Geçen sezon Dior'un açılmasıyla ilk sinyalleri vermişti, yeni sezonda da Louis Vuitton, Prada, Valentino, Bvlgari, Chopard, Audemars Piguet, Hublot, Balmain, Loro Piana, Moncler, Novikov Italian ve GQ Bar Bodrum gibi göz alıcı markalar var. Anlayacağınız Bodrum, St. Tropez'yi geçti. Ve lüks, pandemi sonrası bangır bangır geri döndü.