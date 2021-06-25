Beyaz yakalıların B planı dijital kariyer

Şu sıralar çevremdeki beyaz yakalıların aradığı çözüm, kafalarındaki B planı dijital kariyer. Yakın bir arkadaşım yaklaşık 15 yıllık kariyerini bırakmak üzere... Sosyal medyada başka yeteneklerini, donanımını paylaşarak hatırı sayılır bir takipçi kitlesine de ulaşmaya başladı. Yavaş yavaş istifa mektubunu hazırlıyor. Markaların da dikkatini çekmeye başladığı için de iş birlikleri alarak aylık kazancını da garantilemeye başladı.

Bir diğer örnek ise ev işlerimdeki yardımcım Ani... O da el emeği göz nuru el işleri yapıp sosyal medyada satıp kendine ek gelir sağlamaya başladı. Sizde durumlar ne, yeteneklerinizi keşfetmeye başladınız mı?



Sanatsal aktivitelere artık Bodrum'da doyuyoruz!

Bodrum'da hatırı sayılır bir sanat meraklısı var. Her otel konseptinin içinde artık sanat galerileri de mutlaka var, birçok bölgede sergiler de düzenlenmeye başladı. Bakın bu cuma Yalıkavak'da Festina Lente resim ve heykel sergisi var. Ayrıca Bodrum'un yeni cool otellerinden Mett'in de iddialı bir sanat tutkusu var, otele gidenler lobisinde yer alan sanat eserlerine göz atabilir.



Müzik yasağı için iki farklı düşünce!

Bodrum'da 24.00'ten sonraki müzik yasağıyla ilgili iki farklı grup var. İlk grup "24.00'ten sonra tüm Yalıkavak sesle yankılanıyor, sabahlara kadar milyonluk evlerimizde uyuyamıyorduk" diyerek bu karara sevinenler... İkinci grup ise karardan mutsuz olan 20'li yaşlardaki gençler, yeme içme sektörü çalışanları, milyonluk yatırımını nasıl çıkaracağını kara kara düşünenler... Onlar da tüm eğlenceyi erken saatlere, happy hour'lara çekmeyi düşünüyor. Yetecek mi? Hiç sanmıyorum. Bir kesim de "Buralar böyle ise komşu kapısı açılır açılmaz kendimizi Mikonos'a atarız" diyor.



Gizli kulüpler açılıyor, partiler başlıyor!

Bodrum'da yavaş yavaş gizli kulüpler açılmaya başladı. 24.00'ten sonra ufak tefek saklı adreslerde özel davet usulüyle partiler düzenlenecek. Tabii sosyal medya paylaşımı yasak bu partilerde. Bu arada ev partilerinin sayısı da çok arttı, polisler birçok evi basıp ceza kesiyor. Kendime uyarım şu: 'Mert sen gece 12 olmadan, bal kabağına dönüşmeden, evinin yolunu tut, ne olur ne olmaz.'



Sirtaki yapmaya hazır mısınız?

Bodrum'daki en keyifli yeniliklerden biri de Yunan eğlencesi. Yalıkavak'daki Boel Hotel içerisinde açılan Mayikas adeta bir taverna eğlencesi sunuyor, sirtaki yapıp tabak kırabiliyorsunuz. Lezzetler de çakma değil, halis muhlis Yunan şef Paschalis Afthonidis'in elinden.