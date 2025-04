Oğlumuza bayram geleneklerini aşılıyoruz

atv’de yayınlanan ‘Can Borcu’ dizisinde ‘Mehmet Musluoğlu’ karakterini canlandıran Bülent İnal, bayramların kendisi için önemini anlattı: “Bayram benim için beraber olmayı, kıymet bilmeyi, huzuru ifade ediyor. Çocukluğumdaki bayramları hiç unutamıyorum. Oğlum Çınar’a da bayram geleneklerini aşılamaya çalışıyoruz. Büyükleri ziyaret edip bayram sofraları kurup o güzelliği yaşamasını, harçlıkşeker toplamanın keyfini sürmesini istiyoruz”

atv dizisi 'Can Borcu'nun başrol oyuncusu Bülent İnal, rol aldığı projelerle Ortadoğu'nun en ünlü isimlerinden biri oldu. Oynadığı diziler birçok ülkede gösterilen ve izlenme rekorları kıran İnal, izleyiciyle buluştuğu ilk yıllardan beri projelerin aranılan oyuncusu haline geldi. Hem düzgün yaşantısı, hem gözlerden uzak özel hayatı, hem de başarılarla dolu kariyer yolculuğuyla en dikkat çeken ünlülerden biri olan Bülent İnal ile bayram röportajı için bir araya geldik.

İnal ile ilgiyle izlenen 'Can Borcu' dizisini, uzun yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüğü 'Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler' oyununu konuşarak sohbetimize başladık. Ardından 14 yıldır evli olduğu Melis Hanım ile mutlu yuvasından, oğlu Çınar ile ilişkisinden bahsettik. İnal ile hem yeni projelerini, hem de gözlerden uzak yaşadığı özel hayatını, hem de bayramların önemini konuştuk.

'Can Borcu'nda 'Mehmet Musluoğlu'nu canlandırıyorsunuz. Güçlü bir karakter. Bir avukat, adalet savaşçısı. Sizin için nasıl bir deneyim oldu böyle bir karakteri canlandırmak?

'Mehmet Musluoğlu' keyifli bir karakter oldu benim için. Avukat olması, güçlü tutkulu bir karakter olması, bununla birlikte iyi bir baba olması, oynarken heyecanlandırıyor beni.







'Mehmet'i kendinize yakın buluyor musunuz?

Tabii ki oynadığımız karaktere bizler de bir şeyler katıyoruz ruhumuzdan. Hoşumuza giden yanlarını biraz yüceltiyoruz. Benzerlikler bunlarla sınırlı oluyor genelde.

Dizide de oğlunuzu canlandıran gencin adının 'Çınar' olması sizin için nasıl bir tesadüf oldu?

Hem dizide hem gerçekte oğlumun adının Çınar olması çok keyifli oldu. Benim de göbek adım Mehmet. İlginç bir tesadüf oldu.

Yorumlarda baba şefkatini çok güzel yansıttığınız yazıyordu. Baba olarak 'Mehmet' karakterini canlandırmak onu daha iyi anlamanızı sağlıyor mu?

Baba olmamın çok büyük katkısı var tabii ki bu tür rollere. Bir çocuğu anlamak, ona nasıl davranacağını bilmek, bunu hissetmekte baba olmam çok işime yaradı diyebilirim.

Dizide usta oyuncuların yanı sıra genç bir kadroda var. Nasıl buluyorsunuz genç arkadaşlarınızın çalışmalarını?

Genç oyuncu arkadaşlarım o kadar tatlı, o kadar iyi insanlar ki. Bir o kadar da iyi oyuncular. Hem işlerine hem de ekibe inanılmaz saygılılar. Kendilerini sürekli geliştiriyorlar çok çalışıyorlar. Onlarla olduğum için şanslı hissediyorum kendimi.







EVLİLİĞİMİZ ÇOK İYİ GİDİYOR

Uzun yıllardır sizi takip eden hayranlarınız var. 'Bülent İnal oynuyorsa bu iş izlenir' diyorlar. Hayranlarınızla olan bu iletişiminizi nasıl anlatırsınız?

Eğer benimle ilgili böyle cümleler kuruyorlarsa bu beni çok mutlu eder. Biz onlarla yol arkadaşlığı yapıyoruz. Birlikte yaşıyoruz bütün maceraları. Karşılıklı sevgi ve saygıyla bu günlere kadar geldik. Hepsine çok teşekkür ediyorum.

2011 yılında Melis Hanım'la hayatınızı birleştirdiniz. Gözlerden uzak ve mutlu bir evliliğiniz var. Ünlü biri olarak bu dengeyi nasıl sağladınız?

Melis'le evliliğimiz nazar değmesin gayet iyi gidiyor. Evlilik farklı bir sorumluluk. İkimiz de bu sorumluluğu bugüne kadar iyi taşıdık. Birbirimize saygı duyarak çok severek çok anlayarak bugünlere kadar geldik. Evimizi, çocuğumuzu çok seviyoruz. Bunun da kıymetini biliyor ve anlıyoruz.



BABA OLMAK BENİ SAKİNLEŞTİRDİ

Baba olmak hangi yönlerinizi değiştirdi?

Baba olmak tabii ki beni dönüştürdü olumlu anlamda. Olgunlaştırdı. Sakinleştim. Sabırsızlığımı törpüledi. Mutlu olduğumu hissettirdi.







Oğlunuz Çınar'ın sanata ilgisi var mı? Sizinle sete geliyor mu?

Çınar okulun tiyatro topluluğunda oyunlar oynuyor. Bence bir ilgisi var ama daha tam emin değil hissettiklerinden. Sanatın herhangi bir dalıyla uğraşmasını isterim. Gelişimine çok katkı sağlayacaktır.

Çınar ile baba oğul ilişkiniz nasıl?

Çınar'la çok doğru bir ilişkimiz var. Hem iyi bir arkadaşız hem baba-oğuluz. Saygılı ve sevgi dolu bir çocuk Çınar. İlişkimizde sınırları iyi tahlil ediyor. Nerede ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Ben ona sınırsız sevgiyle yaklaşıyorum o da bunu hissediyor.



AİLE BÜYÜKLERİNİ ZİYARET EDECEĞİZ

Bayram size ne ifade ediyor?

Bayram çok şey ifade ediyor. Beraber olmayı kıymet bilmeyi huzuru ifade ediyor. Tabii ki eski bayramlar kalmadı bence de ama gücümüz yettiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Unutamadığım özel bir anım yok ama genel olarak çocukluğumdaki bayramları hiç unutamıyorum. Çok güzeldi. Bayram gibi bayramlardı.

Bu bayramı nasıl geçireceksiniz?

Bu bayramda eğer çalışmıyorsam mutlaka aile büyüklerini ziyaret edeceğiz. Ama genelde bayramın birinci günü hariç hep çalışıyoruz. Sette arkadaşlarımızla bayramlaşacağız biz de. Herkesin bayramını kutluyorum. Huzurlu mutlu nice bayramlara.

Oğlunuza bayram geleneklerini aşılıyor musunuz?

Çınar'a elimizden geldiğince bunları anlatmaya çalışıyoruz. Daha çok o duyguyu hissetmesini istiyoruz. Büyükleri ziyaret edip bayram sofraları kurup anlamasını istiyoruz. Harçlık toplamanın şeker toplamanın keyfini sürmesini istiyoruz.







BU OYUNU İZLEYEN KİMSE BOŞANMAZ

Yeni tiyatro oyununuz 'Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler' prömiyer yaptı. Aşk, cinayet, polisiye... Tempolu bir oyun mu vadediyorsunuz? İlk yorumlar nasıl?

'Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler' oyunumuz 17 Mart itibariyle başladı. Çok iyi yazılmış bir oyun. Dolunay Soysert'le birlikte çok keyif alarak oynuyoruz. Bir çiftin 15 yıllık evliliklerini derinlemesine incelediğimiz polisiye bir tadı da olan keyifli, heyecanlı bir oyun oldu. Herkesi bekleriz.

Çarpıcı performanslarıyla, sırların, yalanların ve tehlikeli oyunların gölgesinde evlilik kurumunun çatışmalarla örülü yüzünü sahneye taşıyorsunuz. İzleyici oyundan çıkarken kendi ilişkilerini sorgulayacak mı?

İlk oyundan sonra bir misafirimiz şöyle bir cümle kullandı; 'Bu oyunu izledikten sonra hiç kimse boşanamaz!' Oyunu izleyenler kendi ilişkileriyle yüzleşecekler kendi cümleleriyle karşılaşacaklar ve çok eğlenecekler.

Uzun bir aradan sonra sizi yeniden tiyatro sahnesinde görüyoruz. Nasıl oldu yıllar sonra aynı heyecanı yaşamak?

Tiyatro bizim asıl mesleğimiz bizim kıymetlimiz. Biraz ihmal etsek de kopamıyoruz. Her oyun yine aynı heyecanla sahneye çıkıyoruz. Biraz uzun bir ara olmasına rağmen heyecan aynı heyecan. Mutluyum sahnede olduğum için.

Dolunay Soysert ile oynuyorsunuz. Nasıl bir partner oldunuz?

Dolunay benim çok eski arkadaşım. Beraber dizide de oynadık. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Bu da sahnede çok işimize yaradı. Dolunay çok detaycı, çok heyecanlı ve iyi bir oyuncu. Sahnede tecrübesi benden fazla. Bu projede bunun konforunu yaşadım diyebilirim.