İnşallah bir gün kavuşuruz

Başkan Erdoğan’ın, Ahmet Kaya’nın mezarının Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili açıklamasına sanatçılar destek verdi. Ünlü isimler, “Kaya, bu ülkenin bir değeridir. İnşallah bir gün bu topraklarda ona kavuşuruz” dedi

Başkan Erdoğan'ın Ahmet Kaya açıklamasına sanat dünyasından destek yağdı



MEZARI PARİS'TE BULUNUYOR

Başkan Erdoğan, 19 yıl önce vefat eden Ahmet Kaya için "Ailesi, Kaya'nın mezarının topraklarımıza getirilmesini kabul ederse biz her şeyi yaparız" dedi. Sanatçılar da Erdoğan'a destek verdi. Hülya Koçyiğit, "Gönül, bu kültürün yetiştirdiği bir sanatçının bu topraklarda gömülü olmasını arzu eder" dedi. Berdan Mardini ise, "Mezarının Türkiye'de olması, milyonların onu ziyaret edip dua etmesidir" diye konuştu.



'HAK ETMEDİĞİ MUAMELEYİ GÖRDÜ'

Alişan, "Kaya'ya hak etmediği muameleyi gösterenler, Başkanımızın bu güzel hareketiyle umarım biraz utanırlar" derken, Yavuz Bingöl şunları söyledi: "O Anadolu kültürünün bir temsilcisiydi. İnşallah bir gün o cesur insana kavuşuruz." Gece Yolcuları "Ülkemizin değerlerine sahip çıkmak adına olumlu bir adım" yorumunu yaptı. Ahmet Koç ise "Doğduğu topraklara getirilmesi çok sevindirici olur" dedi.

Başkan Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması