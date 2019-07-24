Hani belediyenin 100 milyon TL borcu vardı?

Ardahan’a belediye başkanı seçilen, eski MESAM başkanı sanatçı Faruk Demir, seçim öncesi “Belediye borç batağında, tek kuruş yok” dedi. Şimdi ise 500 bin liraya mâl olan bir festival organize etti

BÜYÜK ÇELİŞKİ

Ardahan'ın CHP'li belediye başkanı sanatçı Faruk Demir, 2-3-4 Ağustos'ta Ardahan Ulusal Kültür ve Bal Festivali düzenleneceğini açıkladı. Fakat Demir, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Ardahan Belediyesi'nin borç batağında olduğunu ve kendisinden önceki başkanın yaklaşık 100 milyon lira borç bıraktığını söylemişti.







HANİ PARA YOKTU?

Peki nasıl oluyor da, 'Belediyenin kasasında tek kuruş yok' diyen bir başkan, maliyeti 500 bin lirayı bulan bir festival düzenleyebiliyor? Geçmişte MESAM başkanlığı yapan Demir'in bu tutarsızlığına, sanatçı Recep Ergül de tepki gösterdi. Ergül, "Madem para yok, Ardahanlı yerel isimlerle, düşük bütçeli bir festival yapamaz mıydın Faruk Başkan?' diye sordu.







18. Ardahan Ulusal Kültür ve Bal Festivali'nde; Moğollar, Hüseyin Turan, Grup Gündoğarken gibi isimler sahneye çıkacak.







Recep Ergül, Ardahan'da festivale yarım milyon TL harcayan Demir'i eleştirdi.