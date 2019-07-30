ÖMER KARAHAN

Valeler, gazetecilerin önünde para alışverişi yapmayı ve verdiği bahşişin haber olmasını istemeyen ünlüler için veresiye defteri tutmaya başladı

Kimine göre gereksiz, kimine göre ise gerekli... Hep tartışılan ama hepimizin kullandığı bir hizmet vale hizmeti... İstanbul başta olmak üzere birçok gözde tatil beldesinde de verilen vale hizmetiyle ilgili bugüne kadar çok tartışma yaşandı. Bu hizmetten yararlanan kimileri dayak yedi, kimileri para üstü bekledi, kimileri bonkörce davrandı, kimileri ücret vermemek için arabasını otoparka götürdü, kimileri de valelerden dert yandı.

İstanbul'da Levent, Etiler, Bebek, Nişantaşı, Arnavutköy, Kuruçeşme ve aklınıza gelen birçok bölgedeki restoran, eğlence mekanı, AVM'lerdeki valeler, ünlüler ile olan diyalogları ile sık sık medyaya yansıdı. Ünlülerin bir kısmı gazetecilerden çekindiği için vale ücretini hiç düşünmeden, hatta fazlasını verirken, bir kısmı da ne olursa olsun parasının peşine düştü.







Artık İstanbul'da vale ile ünlüler arasında yeni bir dönem başladı. İlk kez bu yazıda öğreneceğiniz gelişme; Valesiye Defteri uygulaması... Evet evet yanlış duymadınız; valesiye... Bu uygulama kapsamında birçok mekana ve işletmeye giden ünlü isimler, araçlarını valeye teslim edip ödeme yapmadan oradan ayrılıyor. Ünlülerin giriş çıkışlarını not alan valeler, ilerleyen günlerde bu tanıdık isimlerden ödemeyi toptan alıyor. Bu durum ünlü olmayan ancak mekanın müdavimi isimler için de geçerli.







Böylece ünlü isimler objektifler karşısında para vermek zorunda kalmıyor, fazla para vermekten veya bahşişten kurtulmuş oluyor. İstanbul'da yeni trend olan Valesiye Defteri'ne ihtiyaç duymayan ünlülerimiz ise eski düzenlerine devam ediyor.

Yalnız burada kendi kendime sormadan edemiyorum; borcunu toplu ödemek için işletmeye giden ünlüler, acaba esnaf ağzıyla 'Şunu düz yapsak' gibi pazarlık cümleleri kuracak mı? Bunu oldukça merak ediyorum.



MÜZİK ONUN MESLEĞİ

Müzik ile doğduğunu belirten yorumcu, besteci, müzisyen, söz yazarı gibi birçok bileziği kolunda taşıyan Emre Kaya, neredeyse en çok halk konseri veren sanatçılar listesinin zirvesinde... Son olarak Gebze'de sahneye çıkan Kaya'nın ayda 12-15 konser vermesi, müziği gerçekten meslek haline getirdiğini gösteriyor.







BOZ'UN ÇÖKÜŞÜNÜ BENİM KADAR SİZ DE GÖRÜYORSUNUZ

Önceki yazımda, Murat Boz'un son single'ı 'Aşk Bu'nun az izlenmesi, son sinema filmi 'Öldür Beni Sevgilim'in gişedeki başarısızlığından yola çıkıp Boz'un her kulvara el atmasıyla ilgili 'Bir pop starın çöküşü' başlıklı yazı kaleme almıştım. Bir hafta boyunca yazımın üzerine tartışmalar yaşandı. Bunun üzerine Pop- Bizde adlı müzik-blog sayfası bir anket düzenledi. Ankete katılanların yüzde 75'i Boz'un hata içinde olduğunu ve kötüye gittiğini söyledi. Yani Boz'un çöküşünü, yalnızca ben değil, siz de görüyorsunuz.







KONSERLER İÇİN YENİ ADRES

İstanbul yeni bir konser adresi ile tanıştı: Vadi Açıkhava... 'En genç açık hava mottosu' ile duyurulan Vadi Açıkhava, hem oturma, hem de sahne önü kategorisiyle 5 bin kişilik izleyici kapasitesine sahip... Atlantis Yapım imzası taşıyan ve orman kıyısındaki atmosferi ile öne çıkan Vadi Açıkhava sahnesi; Ağustos ayında Teoman, Kubat, Selda Bağcan gibi birçok sanatçının konserine yer verecek.