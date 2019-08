ÖMER KARAHAN

Geçtiğimiz günlerde Sıla'nın şarkılarını sahnede oturarak söylediğini, sonrasında kendisine kızan hayranlarının konser alanını terk ettiğini, Sıla'nın sevenlerine büyük saygısızlık yaptığını yazmıştım.

Bu olay sonrası çok mesaj ve telefon aldım. Birçok sanatçının dahil olduğu bir polemik de başladı. Kimisi 'Sanatçı isterse yatarak söyleyebilir' derken, kimisi de tam tersini savundu.

Sıla da, sahne aldığı bir konserde bu konuyla ilgili 'Asaletimizden susuyoruz' diyerek olayı kendince çözümlemiş.

Yalnız burada tek bir gerçek var, o da Sıla'nın asaletten değil, repertuvar ve oturma düzeninin yanlış olduğunu itiraf edemediği için susması. Yüzlerce lira verip biletini alan birçok seyirci, sahnenin kenarında kalması nedeniyle göremedikleri Sıla'ya ayağa kalkması için slogan attılar, ancak Sıla onları kaale almadığı için birçok seyirci konser alanını terk etti.

Eğer şarkıların seçimi doğru yapılsaydı ve sahne düzeni doğru kurgulansaydı belki de bunların hiçbiri olmazdı.

Burada herhangi bir art niyet yok Sıla! Bu denklemleri doğru birleştirseydin, başka bir konserinde "Oturmam ya da ayakta durmam gibi problemleriniz var mı?" diyerek seyirciye sevimlilik yapmak zorunda kalmazdın.

Nihayetinde sahnedeyken seyircinin terk ediş anı, an be an kameralar tarafından görüntülendi ve bu görüntüler arşive geçti. Başta Sıla olmak üzere polemik içine girip nemalanmak peşine düşen birçok sanatçıya da buradan bir kez daha söylemek istiyorum; isterseniz amuda kalkıp şarkınızı okuyun, bu tamamen sizin tercihinizdir ancak mesele başka...

Bilmem anlatabildim mi?



Güzel bir başarı hikayesi



Bilgisayar mühendisliği yüksek lisansı yapmak için gittiği Amerika'da oyuncu olarak adından söz ettiren Yusuf Yıldız, kaleme aldığı 'Not That Illegal' oyunu ile New York'ta tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

Los Angeles'ta ünlü komedyen Paul Rodriguez ile birlikte üç ay oynadığı 'Steambath'in ('Sauna') ardından bağımsız tiyatro sahnesinde adından sıkça söz ettiren Yıldız, 'Not That Illegal'da 'Ali Can' karakterine hayat verecek. 17 yıldır New York'ta düzenlenen The Strawberry One-Act Festival'de yarışacak olan oyunun 20 dakikalık versiyonu, 16-29 Eylül tarihleri arasında Broadway'de New York Tiyatro Caddesi'nde seyirciyle buluşacak. 'Oyun yazarlarının American Idol'ı' olarak bilinen ve 30 oyunun katıldığı festivalde Yıldız, En İyi Oyun, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen ve En İyi Yazar kategorilerinde yarışacak.

Şimdiden Yusuf Yıldız'a başarılar diliyorum.



PR stratejisi sona erip üyelik sistemi gelmeli



Bebek Otel'in PR stratejisinin son kurbanı Berkay ve ailesi oldu. Yaptığı manasız uygulamalarla adından söz ettiren Bebek Otel, artık yeni bir düzenleme içerisine girip üyelik sistemine geçerse daha sağlıklı bir yol izlemiş olur. Berkay, eşi ve çocuklarıyla birlikte geçtiğimiz günlerde yıllardır gittiği Bebek Otel'e kahvaltıya gitti ancak yanında çocukları olduğu için aile içeri alınmadı. Olaya haklı olarak çok sinirlenen Berkay'ın "Bu mantalite ile ne kadar burada kalırsınız?" sorusu üzerine, otelin artık PR çalışmasını bırakıp üyelik sistemine geçmesinin herkese rahat bir nefes aldıracağını belirtmek istiyorum. Yoksa olay, medeni durum sorgulaması, askerlik tecil belgesi, tapu-kadastro bilgilendirmesine kadar gidecek ve hiç hoş olmayacak; benden söylemesi...