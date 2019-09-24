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ÖMER KARAHAN
24 Eylül 2019, Salı ÖMER KARAHAN

O trafik polisinin günahı neydi?

Vergi müfettişlerinin iki yıl önce yaptığı denetimlerde adına, 2012- 2013 yılları arasında satışa dayanmayan sahte faturalar düzenlendiği tespit edilmişti.

Vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle beş yıla kadar hapsi istenen Tatlıtuğ, hakim karşısına çıktı. Ardından sosyal medyaya hakim S. A. ve Tatlıtuğ'un fotoğrafı düştü. Kürsüde cübbesiyle Hakim S.A., sanık sıfatı ile bulunan Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğrafını çekip paylaşım yaptı. Nereden bakarsanız tutunacak bir dalı olmayan bu hadise karşısında insanın gerçekten nutku tutuluyor. Ne demek hakim ile sanığın duruşma salonunda 'hayran' fotoğrafı çektirmesi...
Hatırlarsanız yıllar önce bir trafik çevirmesinde Cicişler ile fotoğraf çektiren polis memuru, fotoğrafının yayınlanmasından sonra ceza alıp sürgün yemişti.
Eminim yetkili merciler, bu sanatçı fanı hakim hakkında da gereğini yapacaktır.


'Güler misin ağlar mısın?' piyesi
(İBB) Şehir Tiyatroları, 106'ncı yılında yeni repertuvarını ve yeni sezon çalışmalarını, basın ve kültür sanat dünyasıyla paylaştı.
CHP'li 'nun göreve gelmesinden sonra Şehir Tiyatroları'nda geçtiğimiz sezon sahnelenen 'in 'Reis Bey', Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş' ve İskender Pala'nın 'Aşk Bir Zamanlar (Gazale)' oyunlarının yeni sezonda repertuvardan çıkarıldığı açıklandı. Üstelik İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, bu durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde israfı önlemek adına yaptıklarını söyledi. Bu üç sanatçımızın eserlerini repertuvardan çıkarıp 39 oyunla sezona devam eden ve yapılan bu hareketle israfı önleyip tasarruf (!) sağlayan tüm ekibi tebrik ediyor, 'Güler misin ağlar mısın?' adlı yeni piyeslerini ayakta alkışlıyorum.

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