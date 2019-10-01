ÖMER KARAHAN

New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşmaya imza atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

Fransız sinemasının efsanevi isimlerinden Gerard Depardieu'nun da şu sıralar katıldığı her yerde Başkan Erdoğan'ın büyük bir lider olduğunu, kendisini çok beğendiğini söylediği konuşuluyor. Cansel Elçin ile de bir araya gelen ve 'Çıplak Vatandaşlar' oyununun galasına katılacağını söyleyen Depardieu, Elçin'e de Erdoğan'ın liderliğini çok beğendiğini söylemiş.







Röportajlarında Türkiye hakkında da övgü dolu sözler söyleyen efsane oyuncu, Boğaz'da ev almak ve Türk vatandaşı olmak istediğini belirtmişti.

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Yalçın'a haksızlık



Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan 5.8'lik deprem sonrasında, büyük bir afete ne kadar hazırlıklı olduğumuza ilişkin yazılar peş peşe sıralandı. Takvim Gazetesi köşe yazarı Hakkı Yalçın da depreme dair bir yazı kaleme aldı. Yalçın, köşesinde "Okulları boşaltmak elbette bir tedbir ama o çocuklara deprem halinde nasıl davranılması gerektiğini öğrettik mi? 'Eğitim şart' diyoruz da, eğitimi velilerden tuvalet kağıdı toplamak belleyen okul müdürlerinden ne bekliyoruz?" diye yazdı.







Yalçın, bu yazı sonrasında Twitter'da malum karanlık klavyeler tarafından linç edildi.

Devletin eğitim adına tüm imkanları seferber etmesi ve bununla ilgili birçok kez kanunlar çıkarmasına rağmen, okul idarecileri çoğu kez ebeveynleri ihtiyaç simidi olarak görmüyor mu? Çevremizden bu konuda birçok hikaye duymuyor muyuz? Şimdi ne oldu da 'Yürek ağlar gözden önce' diyecek kadar naif ve duygusal olan Hakkı Yalçın'a tepki gösteriyor ve özür bekliyoruz. Özür dileyecek biri varsa bu Yalçın değil, emin olun...

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Peynirin pH değeri önemli



Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Hatay Gastrofest'i ziyaret ettim. Etkinlikte Kemal Sunal ve Şener Şen'in başrolünü paylaştığı 'Kibar Feyzo' filminin Hatay Reyhanlı'da çekildiğinden yalnızca Hatay'da hizmet veren Petek Pastanesi'nin künefesinde kullandığı peynirin pH değerine ve özel reçetesine kadar birçok bilgi öğrendim.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, gastronomi ve kültür zenginliği ile öne çıkan Hatay'ın butik ve gerçek markalarını, İstanbullu misafirler ile buluşturduklarını ve bu projelerin devam edeceğini belirtti.