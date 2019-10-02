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ÖMER KARAHAN
02 Ekim 2019, Çarşamba ÖMER KARAHAN

Hadise, küçük kardeşiyle de köprüleri attı

Şarkıcı , ablası 'den sonra modacı kardeşi Derya ile de köprüleri attı. Kardeşinin masraflarını karşılamayı bırakıp onu 'ya geri gönderen Hadise, Derya'yı takipten de çıkardı

ANNE VE ABLA GERİ DÖNDÜ
Açıkgöz Ailesi'nde sular durulmuyor! Hadise, ablası Hülya ve kardeşi Derya'nın arası; anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün canına kastetmesinden sonra açılmıştı. Önce anne Açıkgöz Belçika'ya dönmüş, ardından Hadise ile arası açılan abla Hülya da gitmişti.

EVİNİ KAPATTI
Hadise, modacılık yapan kız kardeşi Derya ile bir süre önce barışmıştı. Kriz atlatılmış gibi görünse de gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı. Kardeşinin İstanbul'daki ev kirası ve diğer masraflarını karşılayan Hadise, ödeme yapmayı bırakınca Derya Açıkgöz de Belçika'ya ailesinin yanına dönmek zorunda kaldı.

Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz, sosyal medyada birbirlerini takip etmiyor. Ünlü şarkıcı, bir süre önce kardeşi Derya'yı takip etmeyi de bıraktı.

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