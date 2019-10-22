ÖMER KARAHAN

Gün geçmiyor ki pop dünyasından bir yıldız daha kaymasın...

Sektördeki tüm organizasyon firmalarında 'O sanatçıya para ödeyecekseniz kendisine değil, icra dairesine ödeyin' cümleleri ile adı anılıyor. Kendi deyimiyle 25 yıl köpek gibi çalış, sonra da itibarın bu cümleler ile ayaklar altına alınsın. Öte yandan paranı kaybetmesi de cabası...

'Kim bu kayan yıldız?' diye sizi daha fazla merakta bırakmadan açıklıyorum.

Edis Görgülü'den bahsediyorum...

Geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN'dan Gökhan Gökduman'ın 'Edis'in başı yapımcısıyla dertte' özel haberi sektörde büyük ses getirmişti.

Bunun üzerine genç şarkıcı, hemen kolları sıvayıp Twitter'da "Of yalan haber yapmayın, kusacağım artık, ne haczi!" diyerek 'yaptığı şey ortaya çıkınca ne yapacağını bilemeyen sanatçı sendromuna' yakalanıp tweet attı.

Ancak Edis'in mahkemelik olduğu menajerlik şirketi Bon Production, 1 milyon 22 bin 918 TL değerinde ihtiyaten haciz koydurup adli süreci başlattı.

Ve belgeye tabii ki önce GÜNAYDIN ulaştı.



BÜYÜK İTİBAR KAYBI

Sevgili Edis, kusmana gerek yok, yalan söyleme yeter!

"Yalan" deyip ortalığı ayağa kaldıracağına, markanı profesyonel kişiler ile yönetip bu tip krizlerin yaşanmamasını sağlamalısın.

Şimdi bu haciz kararının sektörün en büyük oyuncuları ve organizatörlerinin önüne gittiğinde yaşadığın itibarın kaybını umarım babanla birlikte düzeltirsin.



ÇOK YAZIK!

Bir yıllar öncesinin küçük yaşta star olan isimlerine bakıyorum, o yoklukta neler başarıp nerelere geldiklerini görüyorum.

Bir de her anlamda zenginlik içinde olan sen ve senin gibilere bakıyorum...

Nelerle uğraştığınızı görüyorum, üzülüyorum. Yazık gerçekten.