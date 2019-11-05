ÖMER KARAHAN

Doğu Demirkol'un geçtiğimiz perşembe akşamı Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gösterisi, büyük bir pişkinliğe sahne oldu. Demirkol, oyununa yarım saat geç gelip sahneye çıktı. Seyircisinden özür dahi dileme nezaketinde bulunmayan Demirkol, sırıtarak 'Biraz geciktim değil mi, yoksa farkında değil misiniz?' diyerek saygısız bir açıklamada bulundu. Eğer aracının trafikte yavaş ilerleyeceği riskini göze alıp vakitlice yola çıksaydı bunların hiçbiri yaşanmazdı. Tiyatro adabından ve seyirciye saygıdan yoksunluk, tedavi ile düzelebilecek bir durum. Demirkol'un, Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filmi ile, 'Yetenek Sizsiniz' adlı TV programından sonra elde ettiği manasız şöhreti kaldırabileceğini sanmıştık.

Bu denli hatalar silsilesi içinde olması açıkçası bende sükut-u hayal yarattı. Bu arada izlemeye gelenler bu alaycı tavırdan dolayı şoke oldu ve çok sinirlendi. Bir de Demirkol, anlatacaklarını bir kağıda yazmış, gösteri boyunca bu kağıdı çıkarıp unuttuğu noktalara dönüşler yaparak performans sergilemiş.

O akşam oyunu izlemeye gidenler arasında tiyatrocu Metin Zakoğlu'nun olduğunu da öğrendim. Zakoğlu, bu konuyla ilgili "Senin seyircine saygın yok mu? Sana bir kişi bile perde zamanında açılır demedi mi? Oradaydım, biri anlatsa şaka der inanmazdım" diye konuştu. Gerçekten de öyle şaka gibi, TV'den gelen fani şöhretlerin sonu maalesef bu!





Ünlü cadılarımız ve bedava hayatları!

Ünlülerimiz geçtiğimiz hafta yine Cadılar Bayramı partilerine katılıp, neyi, niye yaptıklarını bilmeden hunharca eğlendi, gecelerden boy boy fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Yahu ne gerek var bunlara, anlamak mümkün değil... Sizler Kırşehir, Sivas, Yozgat, Tokat ve daha nice güzel memleketimin illerinde doğup büyümediniz de, Transilvanya'da mı dünyaya geldiniz?

Bu ünlülerimizin sosyal medya hastalığıyla ilgili bir konu daha var ki, lafı gelmişken değinmeden edemedim. Her şeyi bedavaya getirmek için yaptığınız 'Sabah şu yatak ve yorgan takımı ile güne başladık', 'Kahvaltıda buradayız', 'Öğlen şurada saç, makyaj yaptık', 'Akşam şu davete bu elbise ile katıldık' gibi paylaşımlarla storylerimizi meşgul etmeyin lütfen.

