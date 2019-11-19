ÖMER KARAHAN

Most Production'ın yapımcılığını üstlendiği, Sezen Aksu şarkılarından oluşan 'İzmir'in Kızları' adlı müzikli oyunun, büyük bir krizle baş etmeye çalıştığını öğrendim. Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman'ın rol aldığı müzikalin afişi, bilindik bir kaosu gündeme getirmiş.

Krizin konusu; afişte senin adın nerede, benimki nerede?

Sezen Aksu'nun isteği doğrultusunda projeye dahil olan Gökçe Bahadır'ın isminin afişte en üstte tek başına, diğer isimlerin ise altta yan yana yer alması, ekipte krize sebep oldu. Burada ilk SOS'i veren isim de Derya Alabora oldu.

Yıllardır tiyatro, sinema ve dizilerde performans sergileyen, onlarca ödüllü oyuncu Alabora, afişi hazırlayanları arayarak 'Gökçe Bahadır'ın ismi neden tek başına ve benim üstümde yer alıyor?' diyerek hesap sordu. Organizasyonu gerçekleştirenler Bahadır'ın Sezen Aksu'nun isteği ile projede yer aldığını uygun bir dille anlatıp Alabora'ya durumu izah etmeye çalıştı.

Şimdi yıllardır birçok ünlüyü karşı karşıya getiren, projelerden isimlerin çekilmesine, hatta projelerin sona ermesine sebebiyet veren afiş krizi, bakalım İzmir'in Kızları'nda nasıl sonuçlanacak...

ALABORA NE YAPACAK?

Alabora, müzikalden ayrılacak mı, yoksa Bahadır'ın popülerliği altında devam mı edecek bekleyip göreceğiz.



Hadise'den ironi yüklü kardeşlik mesajı



Ablası ve kız kardeşi ile ilişkisini bir bozup bir düzelten Hadise, öz kardeşleri ile dikiş tutturamadığı ama yanıp kavrulduğu kardeşlik özlemini, global boyuta taşıdı. Geçtiğimiz günlerde jüri üyesi olduğu programda giydiği 'Sisterhood global' (küresel kardeşlik) yazılı tişörtü ile mesaj veren Hadise, 'Ne olursan ol gel kardeş olalım' çağrısı ile ilginç bir ironiye imza attı.