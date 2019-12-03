Azerbaycan’da 50 bin kişilik sevgi seli

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır Çakırbeyli’si Oktay Kaynarca, Bakü’ye gitti. GÜNAYDIN, 50 bin kişinin karşıladığı Kaynarca’nın yanındaydı. Ünlü oyuncu, “Biz iki devlet, bir milletiz” dedi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'a gitti. Kaynarca, erkek giyimin öncü markalarından Kiğılı'nın Bakü'deki yeni mağaza açılışlarına katıldı.

Kaynarca'nın gerçekleştirdiği imza töreni ile süren etkinlik, samimi sohbetlere sahne oldu.







'BAKÜ'DE EVİMDE GİBİYİM'

50 bin kişinin katıldığı, izdiham yaşanan açılışlarda seçtiği özel koleksiyonları moda severlerle buluşturan Kaynarca, "Kiğılı koleksiyonlarından özel parçalar seçmek ve bu koleksiyonları yurt içi ve yurt dışındaki sevenlerimle buluşturmak benim için de çok gurur verici bir deneyim" diye konuştu. Gösterilen bu sevgi selinden ötürü mutlu olduğunu belirten Kaynarca, sözlerine şöyle devam etti: "Biz iki devlet bir milletiz. Bakü de çok güzel ve yoğun bir karşılama oldu. Burada evimde gibiyim. İzdiham oldu. İnsan tabii onur duyuyor böyle bir sevgi ve hayranların gösterdiği teveccühten ötürü... Yaptığımız işin karşılık bulduğunu görmek mutlu ediyor."







Düzgün, dürüst, vicdanlı, işini iyi yapmak için uğraşan, kendi kendine bir insan olmaya çalıştığını belirten Kaynarca, 'Bana kendimi anlatmamı soranlara 'Hiçim' diyorum' dedi.







'BAKÜ'DEN EV Mİ ALSAM ACABA?'

En son 10 yıl önce geldiği Bakü'nün çok geliştiğini belirten oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Değerli bir ilerleme kaydedilmiş, şehir güzel gelişip değişmiş. Bir dahaki sefere de inşallah gezip dolaşmak için geleceğim. Hatta arkadaşlar arasında esprisini de yaptık 'Bakü'den ev mi alsak' diye." Azerbaycan mutfağını beğendiğini söyleyen Kaynarca, Türkiye'ye dönerken havyar alacağını söyledi.