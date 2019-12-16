ÖMER KARAHAN

Başkan Erdoğan'ın elinden Kültür Sanat Ödülü alan MFÖ grubuna, sosyal medyada büyük bir linç kampanyası başlatıldı. Bu kampanyaya 'derin' Hürriyet gazetesi ile Ertuğrul Özkök de katıldı. Özkök, 'Bak Mazhar Kardeşim Hepimizi Çok İncittin' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Mazhar Alanson'u, ödül gecesi sahnede yaptığı espri üzerinden vurup sözlerini çarpıtarak, onu itibarsızlaştırmaya çalıştı. Sosyal medya üzerinden başlatılan bu kara propagandaya; Hürriyet gazetesinin alkışçı, Ertuğrul Özkök'ün de borazancıbaşı olarak dahil olmasına şaşırdık mı? Tabii ki hayır! Çünkü bu adam linçten sabıkalı... Özkök'ü ve Hürriyet çatısı altındaki diğer 'derin' güçleri; kudreti elinden alınmış öfkeli kurtlara benzetirim. Daima bir köşede bekler ve puslu hava gördükleri anda avlarının üzerine çökerler. Son olayda da böyle oldu. Görünen amaç; Başkan Erdoğan'ın elinden ödül aldı diye Mazhar Alanson'a vurmak... Asıl amaç ise; Başkan Erdoğan'a ve Erdoğan'ı seven herkese saldırmak. Ertuğrul Özkök böyle biridir… Kültür sanatın hamisi gibi görünür ama sanata en büyük zararı veren de odur. Ahmet Kaya için attığı 'Vay Şerefsiz' manşeti hâlâ hafızalarımızda… Bazen 'Ahmet Kaya konusunda, Özkök'ün yaptığı bir gençlik hatası olabilir mi?' diyordum ama artık demiyorum. Dün Ahmet Kaya'ya saldıran adam, bu kez de Mazhar Alanson'u hedef aldı. Atalarımız boşuna dememiş, can çıkar huy çıkmaz diye…