ÖMER KARAHAN

Başkan Erdoğan'ın elinden kültür sanat ödülü alan MFÖ grubuna karşı büyük bir linç kampanyası başlatıldı ve günlerdir sürüyor. 50 yılı aşkın süredir Türk halkının ezbere söylediği şarkılar yapan MFÖ grubu ve üyesi Mazhar Alanson, yok edilmeye çalışılıyor.



CHP'YE SES YOK

Bu algı operasyonuna destek verenlere 'derin' Hürriyet ile Ertuğrul Özkök'ün de katıldığını dün söylemiştim. Peki linçten sabıkalı Ertuğrul Özkök ve derin Hürriyet, Erdoğan'a saldırmak için her fırsatı değerlendirirken niye CHP'ye sevgi gösterisinde bulunan sanatçılara ses çıkarmıyor?



ÇİFTE STANDART

Özkök ve benzerleri; Harbiye'deki konserine giden İmamoğlu'na, 'Gün gibi doğdunuz İstanbul'a' cümlesiyle mega yalakalık yapan ve önünde eğilip onu alkışlayan Tarkan'a çıt çıkarmıyor. İmamoğlu'nu Atatürk'e benzeten Athena Gökhan'a neden tek kelime etmiyorlar? Çünkü bu ülkede CHP yandaşlarına alkış serbesttir de ondan. Sanatçılara "Rezil adamlar!" diye haykıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmez, sadece alkışlarlar bu ülkede! Ama Başkan Erdoğan'ı sevmeyi suç sayarlar. Onun yanında bulunan herkesi linç etmek adettendir. Yesinler sizin demokrasi anlayışınızı, çifte standardınızı. Linçten sabıkalı şakşakçılar sizi.



İnsani değerleriniz hâlâ duruyor mu?

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in çocukları Karan'ın fotoğrafı günlerdir konuşuluyor. Bazı sosyal medya kullanıcılarının, Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın çocukları Kuzey'in fotoğrafını Karan'ınkiyle yan yana verip 'Burak Özçivit'in oğlu, Eser Yenenler'in oğlu' diyerek karşılaştırması aşağılık bir hareket! Kuzey bebek de, Karan gibi çok güzel... Her bebek, anne-babasının gözünde dünyanın en güzel bebeği. Bu karşılaştırmayı yapan zavallılar aynada kendi suretleri ile yüzleşsinler. Baksınlar insani değerleri yerinde duruyor mu?

