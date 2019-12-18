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ÖMER KARAHAN
18 Aralık 2019, Çarşamba ÖMER KARAHAN

Demet Akalın: Çocuk istismarcıları ve tecavüzcüler idam edilsin

, kötü haberlere dayanamayıp isyan etti. Başkan Erdoğan’dan bu konuyu görüşmek için randevu isteyen Akalın, “Çocuk tecavüzcüleri idam edilmeli” dedi

, çocuklara yönelik cinsel istismar ve tecavüz haberlerine dayanamayıp, konuyu görüşmek üzere Başkan Erdoğan'dan randevu talep etti. Son olarak 64 yaşındaki bir kişinin, 4 yaşındaki bir çocuğa tecavüz etmesine sosyal medyadan isyan eden Akalın, idam cezası istedi!

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Ünlü şarkıcının, Başkan ile çocuk tecavüzleri ve cezaları hakkında görüşmek için haber beklediği öğrenildi. İdam cezasının kesinlikle geri getirilmesini isteyen Akalın, "'de hiç kimse AB üyesi olmak istemiyor. Çocuk tecavüzcüleri idam edilmeli" diyor.

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