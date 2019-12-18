Demet Akalın: Çocuk istismarcıları ve tecavüzcüler idam edilsin

Demet Akalın, kötü haberlere dayanamayıp isyan etti. Başkan Erdoğan’dan bu konuyu görüşmek için randevu isteyen Akalın, “Çocuk tecavüzcüleri idam edilmeli” dedi

Demet Akalın, çocuklara yönelik cinsel istismar ve tecavüz haberlerine dayanamayıp, konuyu görüşmek üzere Başkan Erdoğan'dan randevu talep etti. Son olarak 64 yaşındaki bir kişinin, 4 yaşındaki bir çocuğa tecavüz etmesine sosyal medyadan isyan eden Akalın, idam cezası istedi!



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Ünlü şarkıcının, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çocuk tecavüzleri ve cezaları hakkında görüşmek için haber beklediği öğrenildi. İdam cezasının kesinlikle geri getirilmesini isteyen Akalın, "Türkiye'de hiç kimse AB üyesi olmak istemiyor. Çocuk tecavüzcüleri idam edilmeli" diyor.