20 ülkeden 5 bin kişi Bursa’da eğlendi

Türkiye'nin en büyük moda şovlarına imza atan Dosso Dossi Fashion Show, Bursa etkinlikleri kapsamında eğlenceli bir partiye ev sahipliği yaptı. Çoğunluğunu Ruslar'ın oluşturduğu 20 ülkeden yaklaşık 5 bin kişi, sekiz yıl aradan sonra yeniden Bursa'da düzenlenen Dosso Dossi Fasihon Show'un partisinde eğlendi. Clup Inferno'da düzenlenen partiye Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan damga vurdu. Daha önceki gibi Mr. Dosso Dossi Live Performance adıyla DJ setinin başına geçen Eraslan, yaklaşık bir saat süren performansıyla konuklarını coşturdu. Işık ve lazer gösterilerinin yanı sıra onlarca dansçının eşlik ettiği gösteride Eraslan, büyük beğeni kazandı. Türkiye'nin en önemli DJ'lerinden Osman Altun'un remiksleri ve Ukraynalı ünlü pop grubu Viremyo I Steklo'nun konseriyle devam eden gece, sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.



Sekiz yıl aradan sonra Bursa'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show partisinde Ukraynalı pop grubu Viremyo I Steklo sahneye çıktı.