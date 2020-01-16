Tarih geçmişte yaşandı ama ruhu hâlâ devam ediyor

Akıncıların hikayesini anlatan ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmi, 40’tan fazla ülkede de gösterilecek. Bozdağ, “Dünya, Osmanlı tarihine büyük merak duyuyor. Tarih geçmişte yaşandı ama ruhu devam ediyor. İsimleri, aktörleri, mekanı değiştir; hikaye aynı” dedi

Yarın vizyona girecek olan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nın yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, filmi GÜNAYDIN'a anlattı...

■ Filmimiz 40'tan fazla ülkede de gösterilecek. Amerika'da 12 eyalatte birden vizyonda olacak. Dünyanın tarihimize çok büyük merakı var. Osmanlı, dünya tarihinde önemli bir aktör, birçok devleti etkilemişiz.

■ Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra hedefi papalık, artık Sırplarla, Macarlarla mücadeleye giriliyor. Film; bizim ilk dönem akıncıların fütuhat politikasını anlatıyor. Aslında savaş filmi değil, Ömer Seyfettin hikayelerindeki gibi bir ruhun öyküsü. Çok büyük bir dram var içinde.

■ Bu filmi yapmaktaki gayem; Osmanlı'nın o coğrafyalarda nasıl fütuhat ettiği, fetih yaptığı, nasıl bir strateji uyguladığını anlatmak. Tarih geçmişte yaşandı ama ruhu bugün de devam ediyor. İsimleri, aktörleri ve mekanı değiştir, hikaye aynı, gelecekte de devam edecek.

■ Çok büyük bir prodüksiyon. Filmimizde kara şahini bile yedi ay eğittik. Oyuncuları iki gün dağda bıraktık. Bir akıncı gibi çalıştılar, yemek yediler, geceler geçirdiler.

■ Doğru işi, doğru ön hazırlığı yaparsanız, anlatacağınız duygu da doğru geçerse seyirciye, gişede başarılı olursunuz. Filmimiz çok kişiye ulaşacak. Fragmanın izlenme sayısı çok yüksek.

■ Oğuz Kağan'ın, Barbaros'un, Malazgirt'in hikayesini de film yapma hayalim var. Kim ne yaparsa yapsın yine çekeceğim. Çünkü benim olaya bir bakış açım var; neyi anlattığınız kadar nasıl anlattığınız çok önemli. Sanat da budur zaten. Günümüzle ilgili projeler yapma niyetimiz de var.İlk sırada bambaşka bir iş var, yazın çekeceğim. Asr-ı Saadet döneminin hikayesini anlatacağım.



Netflix'e muhtaç olmamız hüzün verici

■ Türkiye'nin en başarılı olduğu sektör dünya çapındaki dizilerimizdi. Biz kendi kablolu TV'mizi kurabilseydik, örgütlenebilseydik, teşkilatlanabilseydik keşke. Netflix'e muhtaç hale gelmemiz hüzün verici. Dizilerimle Cannes'a gittik, adım atılmıyordu, Latin Amerika'da da öyleydi. Ama biz bu gücümüzü stratejik olarak kullanamadık. Netflix'e iş yaptığın zaman da, dünyaya satamıyorsun ki...



10 bin kişi arasından en inandırıcı olanı seçtim

■ Yaptığımız işten çok mutluyum. Bütün ekip olarak setten şen ayrıldık. Zaman zaman "Niye başrol oyuncusu olarak Emre Kıvılcım'ı tercih ettiniz?" diye sordular. Ben inandırıcılığı, gerçekçiliği seçtim. İzleyicinin, onun gerçek akıncı olduğuna inanması lazımdı. Bu rol için 5-10 bin kişiye baktık, başka isimlerle görüştük, her gün karar değiştirdik ama Emre'de karar kıldık.



Film için tasarlanan ürünler internette satılacak

■ İlk kez 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmi için e-ticaret sitesi kurduk. Filmde kullanılan malzemeler, ürünler, modernize edilerek tasarlandı. Film vizyona girdiğinde sitemizde satışı gerçekleşecek. 100 farklı ürün var.