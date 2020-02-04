ÖMER KARAHAN

Oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisinin müstehcen fotoğrafları ve videoları, geçtiğimiz hafta sonu internete sızdı, olay sosyal medyaya damga vurdu. Ama olayın ilginç yanı, Bekiroğlu ile ilgili paylaşımları yapanların çoğunlukla kadın olmasıydı. Üstelik WhatsApp gruplarında kadınlar en çok bu konu üzerine dedikodu çevirdiler. Günün 24 saatini kadın hakları savunuculuğuna ayıran kadınlar, hemcinsleri Aslı Bekiroğlu'na sahip çıkmak yerine onu pespaye dedikodularla yerin dibine batırdı. Bu samimiyetsizlik, ikiyüzlü tutum, 'Kadının en büyük düşmanı kadındır' sözünü doğrulamış oldu. Ve yine atalarımız haklıymış; düşenin dostu olmuyormuş!



15 yıldan sonra yeni film

Bugüne kadar Yeşilçam sinemasında sayısız filme imza atan ünlü yönetmen Kaya Ererez'in 15 yıl sonra yeni bir sinema filmi için hazırlıklara başladığını duydum. Uluslararası bir proje olacağını öğrendiğim Ererez filmini sabırsızlıkla bekliyorum.



Faşist Yunan'dan ne farkın var!

Ülkemize gelen Arap turisti asansörde çocuklarının yanında sıkıştırıp bağırıp tehdit edip küfreden şahıs! Senin bayrağımızı yırtan ırkçı, faşist Yunan milletvekili Ioannis Lagos'dan ne farkın var, sorarım! Yuh olsun sana!



JLO ve Shakira yine kime ilham (!) verecek?

ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'un devre arasında ünlü şarkıcılar Jennifer Lopez ve Shakira, Latin rüzgarı estirirken imitasyon sanatçılarımıza da ilham (!) verdi. JLo ve Shakira'nın sahne koreografisinden kostümüne, saç-makyajdan aksesuarlara kadar her şeyini bakalım bu kez ilk kim çalacak, pardon esinlenecek? Yaptıkları hırsızlıkları 'benzerlik' diye gösteren sanatçılarımızın cümleleri o kadar gülünç oluyor ki anlatamam.

