Seda Sayan: Güzel kız, oğluma da çok yakıştırdım

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile olan ilişkisini artık gizlemiyor. Daha önce gazetecilerden köşe bucak kaçan ikili, bu kez Engin'in kendi mekanı olan Cihargir Emily's'e girerken görüntülendi.

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile olan ilişkisini artık gizlemiyor. Daha önce gazetecilerden köşe bucak kaçan ikili, bu kez Engin'in kendi mekanı olan Cihargir Emily's'e girerken görüntülendi. Taze aşıklar el ele objektiflere takıldı.







Engin ve Eyüboğlu aşklarını dozu dizgin yaşarken, gözler anne Seda Sayan'a çevrildi. Sayan, Eyüboğlu'nu beğenmediği yönünde çıkan haberleri yalanlayarak "Niye beğenmeyeyim, çok güzel bir kız. Oğluma da çok yakıştırdım" dedi.







Sevgililer, geçen hafta birlikte katıldıkları bir film galasında görüntülenmemek için gazetecilerle kedi fare oyunu oynamış, birkaç gün önce ise trafiğin azizliğine uğrayarak birlikte objektiflere yakalanmıştı.