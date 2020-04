Selma Türkeş: Londra’da korona olan oğluma bile devletim yetişti

Sosyetenin ünlü ismi Selma Türkeş, “Ülkemle gurur duyuyorum” dedi ve ekledi: “Oğlum Destan, Londra’da koronavirüse yakalandı, hastaneye bile kabul etmediler. Büyükelçimizi arayıp durumu bildirdik. Devletimiz orada bile oğlumun yardımına koştu. Güçlü devlet böyle olur!”

Eski işadamı Halil Bezmen ve cemiyet hayatının seçkin isimlerinden Selma Türkeş'in büyük oğlu Destan Bezmen, yaşamını sürdürdüğü Londra'da koronavirüs kaptı. Ailesi ile birlikte Covid-19'a yakalanan Destan Bezmen'in sağlık durumu hakkında bilgi almak için annesi Selma Türkeş ile konuştum. Türkeş, bu süreçte yaşananlarla ilgili şunları anlattı: "Oğlum Londra'da maalesef virüse yakalandı. Hastaneye bile kabul edilmedi, gidemedi. Düşünebiliyor musunuz parasıyla bile kabul etmediler hastaneye... Allah'tan çok spor yaptığı ve bağışıklığı güçlü olduğu için çok ağırlaşmadı. Büyükelçimiz arayıp ilgilendi, 'Ağırlaşırsa hastane bulmaya çalışacağız, merak etmeyin' dedi. Sadece Türk olduğunu bilerek ilgilendiler. 'Devletim bana oradan da yetişiyor' dedim. Şu an çok iyi. On iki gün oldu. Sabah koşularına çıkıyor."



'GÜÇLÜ BİR DEVLETİZ'

Daha önce "Güçlü devlet dediğin böyle olur" diyen Selma Türkeş; sağlık anlamında yapılan tedbir ve hizmetlerle, yabancı ülkelere yaptığımız yardım hareketleriyle Türkiye'nin gücü karşısında duyduğu mutluluğu bir kez daha anlattı. Yurt dışında çalışan oğlu Destan Bezmen'le ülkemizin büyüklüğünü defalarca telefonda konuştuklarını belirten Türkeş, "Destan bana Londra'dan mesajlar atıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan sayesinde biz Diyarbakır'da, Urfa'da fabrikalar açtık yabancı şirket olarak. Nasıl görmüyorlar bunları? Benim dışarılarda okumuş, büyümüş çocuklarım oradan görüyor. Bunlar buradan anlamıyorlar" diye konuştu.



'BAŞIMIZDA ERDOĞAN GİBİ BİR LİDER VAR'

Geçmiş yıllarda Türkiye'nin yaşadığı zor dönemlerin ardından bugün geldiği refah noktasına da değinen Selma Türkeş, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim geçmişte yaşadıklarımızı bilseniz... Bizim durumumuz çok iyiydi ama su bulamazdık. Elektriğimiz kesilirdi. Bütün bunları çektik biz. Şimdi bunlar neyi bulamıyorlar, nasıl bir nankörlüktür anlamıyorum. Burası bizim toprağımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var başımızda."



'ABD'DE İSYAN EDENLERİ FOX NİYE HABER YAPMIYOR?'

VATANSEVER ve milli şuur sahibi bir insan olduğunu bildiğim Selma Türkeş, Batı özentileri ve Amerika sevdalıları hakkında da sert konuştu: "Türkiye'yle ilgili söylenen insanlar gitsinler Amerika'ya, yaşasınlar orada. Hiç olmazsa Türkiye aleyhinde konuşmalar azalır. 10 sene zorunlu Amerika'da yaşadığımda adaletin nasıl olmadığını gördüm. Hep söylüyorum 'İnanmayın, dışarıdan göründüğü gibi değil hiçbir şey' diyorum ama kimse anlamak istemiyor. Sağlık anlamında Batı'nın ne hale geldiğini görüyoruz. Ülkemizin her anlamda güçlü ve başarılı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Amerika'da paran yoksa test yapılmıyor, seni ölüme terk ediyorlar. Herkes isyan ediyor. Oradaki bu rezaleti Fox TV neden haber yapmıyor? Bunlar vatan haini gibi. İnanamıyorum. Bizim ülkemizde ise zengin fakir ayırt edilmiyor, hepimiz sağlık hizmetlerinden sonuna kadar yararlanıyoruz."



Londra'da koronavirüs kapan Selma Türkeş'in oğlu Destan Bezmen, Hong Konglu Stephaine Yeung Bezmen ile evli.



'BODRUM'DAKİ İZOLE HAYATIMDAN ÇOK MEMNUNUM'

ŞU an Bodrum'da ailesi ile izole bir hayat sürdüren Selma Türkeş, karantina günlerini şöyle anlattı: "Bir aydan fazla buradayım. Çok memnunum. Evden çıkmıyoruz. Hiç olmazsa burada temiz hava alıyoruz. Bir de çocuklarımla beraber olunca çok daha iyi oluyor. Ben biraz doğadan uzak kaldım mı geliyorlar bana. İstanbul'da fazla kalamıyorum."