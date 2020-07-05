ÖMER KARAHAN

Deniz Bulutsuz'un oyuncu Ozan Güven'den saatlerce gördüğü şiddet sonrası aldığı adli tıp raporunda; vücudunda onlarca çürük ve morluğa rastlandığı, abajurla yaralanması sonucu çene ucunda yara, kafasının duvara çarpması sonucu sol göz içinde ve çevresinde morarma olduğu, kollarında morarma ve cam kesiği bulunduğu ve gözünde hafif puslu görüntü olduğu tespit edildi... Bu acı durumu bir kez daha belirtmek zorunda kaldım çünkü hâlâ Ozan Güven'in, Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddet sonrasında değişik açıklamalar ardı ardına geliyor.



HASSAS BİR KONU

Dün bakıyoruz Gökhan Özoğuz ile Vedat Özdemiroğlu, 'Ozan Güven Yalnız Değildir' güzellemesinde halay başı olmuş... 'Nasıl?' diye muhakemelerle insanın içi içini kemiriyor. Böyle bir olayın ardından bu tarafta olduğunu nasıl böyle haykırabiliyorsun derken bugüne bakıyoruz, Halit Ergenç ve Zeynep Beşerler'in yaptığı açıklama ile adeta duvara tosluyoruz. Ozan Güven'in dizideki rol arkadaşı Halit Ergenç, kameralar karşısına geçiyor ve "Şiddetin yanında olamayız. İki kişinin o evde neler yaşadığını bilmiyoruz. Ayrıca konu yargıda iken konuşmak olmaz" diyor. Öbür taraftan Ozan Güven'in eski arkadaşı Zeynep Beşerler, "Amma tatava yapmışsınız, ne olduğunu bilmiyoruz dedik. Yok kız kendini mi dövdü, o mu oldu bu mu oldu? İki tarafı dinlemeden önyargılı olmayalım, iş yargıda... Tabii bu kanıtlanırsa Ozan Güven'in en büyük düşmanı ben olurum" diye bir açıklama yapıyor.

Yahu böyle hassas bir konunun yargı süreci netleşmeden konuşmak doğru olmaz ancak göz var izan var... Deniz Bulutsuz'un adli tıp raporu, yüzünün, gözünün, kolunun fotoğrafları boy boy gazete, TV ve dijital medyada dönerken hâlâ nasıl Ozan Güven'in cephesinden bakabiliyorsunuz? Acaba Ozan Güven'in siyah-beyaz çektiği ve kolundaki izleri gösterdiği darp fotoğrafı mı sizi etkiliyor? Biriside çıkıp size Deniz Bulutsuz'un mosmor gözünün fotoğrafını göstermiyor mu? Gerçekten anlayamıyorum, pes doğrusu! Madem böyle bir yargı sürecini bekleme anlayışınız vardı da günlerdir hatırlattığım Ahmet Kural olayındaki iddialar için niye hepiniz adli süreci beklemeden yerden yere vurdunuz? Ozan Güven'de adli süreç de, Ahmet Kural'da vurun abalıya mı? Bu muhalif duygularınız, kendi mahalle kavramınız sizleri bu kadar mı kör etti?

***

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YETERSİZ ÖNLEM

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında önlemlerin yetersizliği uzun zamandır konuşuluyor. Böylesine hassas bir konu hakkında belediyenin duyarsız kalması akıl almaz bir işlem diyordum ki dün DMC Genel Müdürü Samsun Demir'in sosyal medya paylaşımını gördüm. Az daha başına taş düşeceğini ve birçok vatandaşın büyük tehlike yaşadığını belirten Demir, Bağdat Caddesi Ogün Sokak'taki önlem alınmayan inşaatın videosunu çekip paylaşmasına rağmen herhangi bir yetkiliden mesaj alamadı. Bu duyarsızlıkla belediyecilik nasıl örtüşebiliyor? İnsan hayatını önemsemeden, sırf rant için çevre önlemi almadan inşaat yapılır mı? Başına bir şey geldiğinde belediyeye şikayette bulunan vatandaş umursanmıyorsa vay haline...