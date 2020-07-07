ÖMER KARAHAN

Ozan Güven'in, Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddet günlerdir konuşuluyor. Özellikle birçok ünlü kadın, büyük yüreklilikle bu şiddet karşısında susmayarak tepkilerini dile getirdi. Güven'e ikinci en sert tepki ise önceki gün senaristlerden geldi. 103 senarist ortak bir bildiriye imza atarak kadına şiddet uygulayan Güven konusunda tavır alınmasına vurgu yaptı. Tabii kankası Cem Yılmaz'ın bu çağrıya kulak vereceğini düşünmüyorum ama Güven'in son projesinin yapımcısı Ay Yapım'ın nasıl bir tavır sergileyeceğini merak ediyorum doğrusu...



BELEDİYEDEN SES YOK!

DMC Genel Müdürü Samsun Demir, CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında alınan önlemlerin yetersizliğiyle ilgili cevap alamadığı sorularına yenilerini ekledi. İşin komik yanı, gerçekten insan hayatını ilgilendiren bu hassas konuda belediyeden çıt yok... Demir, yolun dışına hiçbir önlem alınmadan çıkan inşaat görüntüsü için CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'na hukukçu olmasına dayanarak "Hukukçusunuz, günlerdir yazıyorum. Kasıtlı şekilde bu yasa dışı duruma göz yummaktasınız" mesajı yolladı. Bakalım belediyeden bu mesaj ve fotoğrafa cevap gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz.



BU EKİBİ CANI GÖNÜLDEN ALKIŞLIYORUM

Dezavantajlı kesimlere sistemli olarak gıda ve temel ihtiyaç yardımında bulunmak amacıyla kurulan Temel İhtiyaç Derneği (TİDER), gıda bankacılığı ağını pandemi sürecinde genişletmeye devam etti. Bir yılı aşkın süredir sürdürülen Avrupa Birliği Sivil Toplum Sektörü 2. Dönem Hibe Programı'nın da desteğiyle çalışmalarında hız kesmeyen TİDER, pandemi sürecinde Gıda Bankası sayısını 29 ilde 41'e çıkardı. 2010 yılından bugüne kadar edindikleri tecrübe ve birikimleri, Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlara da aktardıklarını belirten TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, AB hibe programı kapsamında İstanbul'dan Van'a kadar onlarca ilde gıda bankalarını ziyaret ettiklerini söyledi. Böyle güzellikleri devam ettiren Tibuk ve ekibini canı gönülden alkışlıyorum.



STK'LARDAN ORTAK BİLDİRİ

LGBT ürünlerini satan ticari marka ve alışveriş sitelerine karşı, aralarında Başakşehir Gençlik ve Kadın Platformu, İHH İnsani Yardım Vakfı, Türk Gençlik Vakfı ve Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin de (NEYAD) bulunduğu 50 sivil toplum kuruluşu, ortak imzalı bir bildiri yayınlandı. STK'lar "Gerek alışveriş sitelerinin, gerek belli markaların LGBT isimlendirmesi ile ürün çeşitlendirmesinde bulunup alışveriş seçeneklerinin arasına aldığı bu sınıflandırmanın LGBT'yi sanki toplumun kabul görmüş hali gibi gösterip sunmasını, meşru hale getirmeye çalışmasını esefle kınıyoruz" diyerek bildiriye imza attı. Toplumun en küçük yapı birimi ve temel unsuru olan aile ve değerlerinin korunması adına güzel bir hareket...