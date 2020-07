ÖMER KARAHAN

İstanbul'un fethiyle birlikte 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan Ayasofya- i Kebir Cami-i Şerifi, Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından geçtiğimiz cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı. Tüm dünya gündeminde zirvede olan ve İslam coğrafyasında diriliş etkisi yapan Ayasofya'da şimdi tüm gözler dünyaca ünlü kedi Gli'nin üzerinde...

Ayasofya'nın kedisi olarak bilinen Gli, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Gli ile fotoğraf çektirmek için vatandaşlar adeta sıraya giriyor. 'Dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi' unvanını elinde bulunduran Gli'nin bizlerden bir ricası var:

"Ben 16 yaşında yaşlı bir kediyim, yani sizin yaşınızda 81 demek bu. Kalbim eskisi kadar kuvvetli değil. Flaşsız ve uzaktan fotoğraflarımı çekin. Mama getirmeyin, diyet maması yiyorum. Siz o mamaları sokak hayvanlarına bağışlayın. Ve lütfen maskesiz bana yaklaşmayın.'

Gli'ye kulak verelim, ricasını kırmayalım.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Gli için "Çok ünlü oldu ve bölgede henüz onun kadar ünlü olmayan başka kediler de var. Gli orada kalacak, diğer tüm kedilere de camilerimiz açık" demişti.





21'inci yüzyılın 'Kerem ile Aslı'sı mı olacaklar?



Günümüzde hızla tüketilen aşkların ötesinde, sözlü anlatım yoluyla günümüze dek ulaşmış, gerçek sevginin hakim olduğu halk hikayelerimiz vardır. Hepiniz bilirsiniz; 'Leyla ile Mecnun', 'Ferhat ile Şirin', 'Kerem ile Aslı'...

Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver ile yeniden birlikte olma çabasını duyunca aklıma 'Kerem ile Aslı' geliverdi. Yakın çevresinden duyduğuma göre; Tunçeri, Enver'den vazgeçemiyor ve tekrar görüşebilmek için her yolu deniyormuş. Aslı Enver ile daha tanışma arifesinde araları açılan Tunçeri, ortak arkadaşları aracılığıyla Enver'le görüşebilmek için çaba sarf ediyormuş. Enver'i yeniden görüşmeye ikna edebilmek için tüm yolları denediğini söyleyen yakın çevresi, Tunçeri'nin hayatını düzene sokmak için yeni bir sayfa açmaya çalıştığını belirtiyor.

Kim bilir belki sonunda mutluluk olur ve 21'inci yüzyılın Kerem ile Aslı'sına tanıklık etmiş oluruz.





Neler oluyor bize?



Akıl almaz bir ahval içindeyiz... A.E. isimli biri hiç umursamadan Yeniköy'de silahını çıkartıp Nero adında sevimli dostumuza ateş edip onu öldürüyor. Hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayıp umursamaz tavırlar sergiliyor. Aynı zamanda orada ufak bir çocuk da var ve bu olaya o çocuk an be an şahitlik ediyor. Yazık değil mi o masum cana, Nero'ya? Böyle bir travma yaşayan o çocuğa da yazık değil mi? Bir insanı öldürmek ile bir köpeği öldürmek arasında hiçbir fark yok! Umarım işlenen bu suç cezasız kalmaz.





Tebrikler...



Hemşehrilerim İbrahim Sadri ve Hakan Uç'un paylaşımının ardından söylemesem olmazdı. Erzincanspor'u TFF 2. Lige yükselmesinden dolayı kutluyor, tebrik ediyorum. Erzincanspor ile sporda yakalanan bu başarı rüzgarının bu yıl yönetiminde yer aldığım Kemahspor'dan da gelmesini tüm kalbimle bekliyorum.