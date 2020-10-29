Altan Türkoğlu üyesi olduğu MÜYORBİR yönetimini savcılığa şikayet etti

MÜYORBİR üyesi Altan Türkoğlu, genel sekreter yardımcısı Bircan Yorulmaz’ın tutuklanmasına sessiz kalan yönetimi eleştirince disiplin kuruluna sevk edildi. Bunun üzerine Türkoğlu, yönetimi terör örgütüyle iltisaklı olmak suçlamasıyla savcılığa şikayet etti

Kobani olayları kapsamında Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin (MÜYORBİR) genel sekreter yardımcılığı görevini yürüten Bircan Yorulmaz'ın geçtiğimiz günlerde tutuklanmasının ardından müzik dünyasında sular durulmuyor.

GÜNAYDIN'ın da manşetten duyurduğu bu haber sonrası 'MÜYORBİR ve PKK aynı çatıda olabilir mi?' diye tedirginlik yaşayan birçok sanatçı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu. MÜYORBİR asil üyesi Altan Türkoğlu da sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak MÜYORBİR yönetimine hesap sordu.



Türkoğlu, attığı "MÜYORBİR yönetimi, hâlâ istifa etmediniz, birliği yönetmeye utanmıyor musunuz? Siz ne ahlaksız insanlarsınız. Yönetiminiz terör örgütüne batmış çamurdan ibaret, bir terör grubuna bulaştığınız için utanın' gibi tweet'leri sonrası Haysiyet ve Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu gelişme üzerine Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde MÜYORBİR Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekreteri Merve Nimetoğlu'nu, terör örgütü PKK ile iltisaklı olmak, bilgi- belge paylaşmak ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak suçuyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti.



'BİLGİLERİMİZ TERÖR ÖRGÜTÜNE AKTARILDI Mİ DİYE ENDİŞELİYİM'

Türkoğlu'nun dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "SABAH'ta okuduğum habere inanamadım; MÜYORBİR ve PKK nasıl aynı çatı altında olabilir? Gözaltına alınan Yorulmaz, 2014'ten beri MÜYORBİR'in genel sekreter yardımcısı, her tür bilgimiz elinde. Tepki gösterdim, açıklama istedim, yapmadılar, örtbas etmek istediler. Haberleri paylaştım diye beni disiplin kuruluna verdiler. İnsanları Kobani'de sokağa çağırıp 37 kişinin ölümüne sebep olan bu eli kanlı kişinin kurumumuzda hiçbir şey yokmuş gibi çalıştırılmasını tehlikeli buluyorum. MÜYORBİR telif dağıtan ve yıllık 15 milyon lira cirosu olan bir birlik. PKK'ya para transferi veya kişisel bilgilerimizin aktarımı sağlanmış olabilir mi? 2 bin 300 üye gibi ben de bu durumdan rahatsızım ve endişeliyim."

