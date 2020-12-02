‘Kendimizi kıvrak ritme kaptırdık'

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi tarafından düzenlenen ünlü K-Pop grubu A.C.E hayran buluşması etkinliği, Youtube üzerinden canlı olarak yayınlandı. Güçlü bir yurt dışı hayran kitlesine sahip bir grup olan A.C.E ve MC olarak çok sayıda Türk hayranı bulunan aktör Park Jae-min ile birlikte gerçekleştirilen online hayran buluşmasında Kore Kültür Merkezi'nin çevrimiçi etkinliklerinin en yüksek rekorunu kaydetti.



Gösteri sırasında yeteneklerini sergileyen A.C.E üyeleri, Türk düğünlerinde çokça oynanan geleneksel 'Erik Dalı'nı oynadı, Türk tatlılarını tattı, üye isimlerinin anlamlarını açıkladı, hayranlarının sorularını yanıtladı. A.C.E'nin Türk hayranları için 'Erik Dalı' oynadığı sırada tüm dünyada ve sosyal medyada yer yerinden oynadı. Dünyanın her yerinden hayranları olan A.C.E üyeleri, 'Erik Dalı'nda kendilerini kaybedip kıvrak rİtme kapılıp dans ettiklerini söyleyerek "Bu dansı yapınca farkında olmadan moralimiz yerine geldi" açıklamasında bulundu. 'Erik Dalı' şarkısının yapımcısı Tayfun Soydemir, K-Pop grubu A.C.E'in şarkıyı beğenmesi ve dans etmeleri üzerine çok mutlu olduğunu dile getirdi.



Soydemir, "İletişime geçtiklerinde önce çok şaşırdım. Tüm dünyada K-Pop revaçta ve A.C.E grubu da milyonlarca hayran kitlesine sahip. Onların enerjisi beni mutlu etti ve çok mutlu oldum" dedi.

