ÖMER KARAHAN

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde hepimizin ruhu sıkılmışken iki güzel mizahi bakış açısını sizlerle paylaşmak istiyorum...

Bunlardan birincisi cemiyet hayatının güzel kadınlarından Etel Baler'e ait... Moda ve cemiyet dergilerinde boy gösteren, davetlerin aranılan isimlerinden birisi olan Baler'in tam bir sanat tutkunu olduğunu bilenlerdenim. Keşfetmek, deneyimlemek, farkındalık oluşturmak konusunda kendini her daim güncelleyen Baler, evde çocukları ile birlikte yaptığı partilerde keyifli anlar yaşıyor.



EVİN ORTASINDA KLOZET

Evinde obje ve kitapların yer aldığı ünitenin ortasına klozet koyan Baler, çağdaş ve modern sanat ile mizahı birleştirdiği anları sosyal medyada da paylaştı. Çocuklarının oldukça keyif aldığı bu görüntü belki bazı sanat çevrelerini kızdırmış olabilir ama bana göre çağdaş sanata güzel bir nokta olmuş.



BRAD DEĞİL MEHMET PITT

Mizahi bakış açısının ikinci örneği de Isparta Üniversitesi'nden... Üniversitenin resmi sosyal medya hesabında Isparta'da öğrenci olarak Brad (Pitt) değil Mehmet Pitt'i görünce kendimi gülmekten alamadım.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, otomasyona girmek isteyen öğrenciler için öğrenci bilgi sistemindeki işlemi örneklerken dünyaca ünlü aktör Brad Pitt'i gösterdi.

Fotoğraf Brad Pitt'e ait, soy isim Pitt, isim ise Mehmet. Üniversite gerçekten ilginç bir mizaha imza atmış. Z kuşağının sosyal medyada çevirdikleri geyiklere ve üniversitedeki öğrencilere güzel bir asist yapılmış. Böyle günlerde moral için güzel hareket, tebrikler....



Sergen'e o imajı kim yaptı?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yaptı, olay oldu. Paylaşımda Yalçın, farklı bir imaj içindeydi. Ben de 'Yalçın bu fotoğrafı nerede çektirmiş, kıyafetleri nereden almış?' diye araştırırken başka bir bilgiye ulaştım. Meğer Sergen Hoca poz falan vermemiş. O çalışmayı üniversitede yazılım mühendisliği okuyan 18 yaşındaki Furkan Vatansever yapmış. @furkanngnx hesabından bugüne kadar aralarında Domagoj Vida, Loris Karius ve Ajdin Hasic'in de olduğu pek çok futbolcu için bu tarz çalışmalar yapmış. Ben bu çalışmaları beğendim. Bravo genç Furkan'a!



Sanatsal defileler çoğalmalı

Tasarımcı Cihan Nacar, 2021 ilkbahar-yaz koleksiyonunun tanıtım defilesini Kiev'de gerçekleştirdi. Sanatsever Sait Emir'in destekleriyle gerçekleştirilen defile, Kiev merkezde bulunan Arsenal Uluslararası Sanat ve Kültür Müzesi'nde, 136 metrelik dev podyumda gerçekleştirildi ve bu alanda da bir ilke imza atılmış oldu. Defilede 40 kişilik Ukrayna Senfoni Orkestrası, canlı olarak Vivaldi'nin 'Dört Mevsim' adlı bestesini çaldı. Şimdiden heyecanlandım. Böyle sanatsal defilelerin devamı gelmeli, dijital platformlarda yerlerini almalı... Sabırsızlıkla Nacar'ın defilesini bekliyorum.