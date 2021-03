ÖMER KARAHAN

Futbolun beşiği neresidir?' sorusunun bana göre karşılığıdır Brezilya... Dünyaca ünlü birçok futbolcu ve teknik direktörle tabii ki sambacılar her daim farklarını hissettirir. Bunu yurt dışında izlediğimiz maçlarda da, ülkemize gelen Brezilyalı futbolcularda da çok net görebiliriz.



'İşte bu futbol' dendiğinde öne çıkan Brezilya'da geçtiğimiz günlerde gurur verici bir olay yaşandı. Brezilya'da yayınlanan bir futbol programında bir Türk kadını, Portekizce futbol yorumu yaptı. Evet yanlış okumadınız, Türk kadın gazeteci Cansel Kemiksiz, Brezilyalılara futbol anlattı. Kemiksiz, "Özel konuğumuz Türkiye'den Türk kadın gazeteci Cansel Kemiksiz' cümlesi benim için o kadar önemli ki, kendimle gurur duydum" diyerek mutluluğunu ve heyecanını paylaştı.



Kendinle gurur duymakta çok haklısın Cansel, bravo... Futbol keyfi sadece erkek egemenliğinde olmaktan çok öte. Ve futbol yorumlamak gerçek bir ustalık işidir. Gerçekten tebrikler...



TÜRKİYE ROL MODEL

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD), Birleşmiş Milletler bünyesinde online gerçekleştirilen 65. Kadının Statüsü Komisyon Oturumu'nda Müsiad Usa ve Give Them a Hand Foundation ile birlikte 'Kadın ve Kız Çocukların Güçlendirilmesi:



Siyasi, Ekonomik ve Kamusal Yaşamda Liderliğe Hazırlık' başlıklı oturum düzenledi. Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi dahilinde gerçekleştirilen programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katıldı. Selçuk, salgınla mücadelede Türkiye'nin rol model olduğunu söyledi. NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş da "Dünya, kadın ruhuyla yeniden tasarlanmayı bekliyor" dedi. Kadının; ekonomik, politik, akademik, tüm alanlarda varlık göstermesi gerekliliğini her daim vurgulamamız gerekiyor.



BALIKÇIDA STORY AT SONRA 'BALIK YEMİYORUM' DE!

Son günlerde çoğu kişi 'Seaspiracy: Denizlerdeki Komplo' belgeselinden bahsediyor. Endüstriyel balıkçılığın okyanuslara ve ekosisteme verdiği zararı anlatan belgesel, tüm dünyada konuşuluyor. Henüz izlemedim, ilk fırsatta izleyeceğim. Ancak belgeseli izledikten sonra yapılan yorumlar çok çarpıcı... Mesela rock efsanesi Bryan Adams, bu belgeseli izledikten sonra herkesi balık yemeyi bırakmaya çağırmış.



Ancak bizdeki durum Bryan Adams gibi değil... Balıkçıya gidip masada balık yemek yerken sosyal medya paylaşımı yapanlar, 'Seaspiracy: Denizlerdeki Komplo' belgeselini izledikten sonra balık yemiyorum' diye de paylaşımlar yapıyorlar. Yazık, kime neyi ispat etmeye çalışıyor bu insanlar, anlamak mümkün değil...



FAİK ÖZTÜRK'E DİKKAT ET!

Magazinin içinde olmaktan mutluluk duymayan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, son günlerde magazin dünyasının vazgeçilmez başrolü oldu. Say, ilk önce eşi ile ayrı evlerde yaşadıklarını söyleyip dikkatleri üzerine çekmişti. Değişik tartışmalar çıkaran bu açıklamanın ardından Fazıl Say ikinci bir polemiğin fitilini ateşleyerek yine magazinin zirvesine oturdu. Safiye Soyman'ın eskiden giydiği ay yıldızlı bayrağımızı simgeleyen elbise hakkında konuşan Say, "Hayatımda elbise çok gördüm arkadaş.



Ama böylesini ben de görmedim. Salvador Dali gibi..." diyerek espri yaptı. Bu tatlı espri sonrasında umarım Fazıl Say'dan Soyman'ın eşi Faik Öztürk için de "Ben böyle adam görmedim" benzeri bir açıklama görmeyiz. Zira yürek yemiş ayakkabıları ile dikkat çeken Faik Öztürk, bu açıklama üzerine kısa zamanda Fazıl Say'a bir resital sunabilir.