ÖMER KARAHAN

Bodrum sezona çok hızlı başladı! Geçen yaz pandemi yüzünden herkesin müstakil ev kiralayıp tatil planı yapması üzerine bu sene Bodrum'daki ev sahipleri işi abarttı. İki yıl önce 3 aylık yaz sezonu boyunca 18 bin liradan kiralanan evler için bu yıl 90 bin lira kira isteniyor. Bodrum'un çok da lüks olmayan semtlerinde yer alan evler için minimum aylık 20 bin lira isteyen ev sahipleri, eski kiracılarını evlerinden çıkartıp 15 Mayıs itibariyle fahiş fiyata yeni insanlara kiralamak için seferber olmuş durumda.



Ev sahipleri evlerini sadece vatandaşa fahiş fiyatla kiralamakla kalmıyor, devletten vergi de kaçırmış oluyorlar. Kira bedeli için nakit veya banka dekontunun açıklama kısmını boş bırakmalarını isteyen ev sahipleri, evlerinin değerinin kat be kat üstünde paralar alıyor. İşin içinde herhangi bir kontrat olmadığı için de herhangi bir vergi ve benzeri ödeme yapmak zorunda kalmıyor.

Gerekli kurumların bu duruma bir an önce el atması, Bodrum'daki bu emlak simsarlarına karşı gerekli önlemleri alması, vatandaşı da bu tacirlerin elinden kurtarması gerekiyor...

Ayrıca herhangi bir yerde tatil için otelde konaklama yaptığınızda, bölgedeki kolluk kuvvetlerine kimlik bilgileriniz geçiyor ve herhangi bir aranma durumunda güvenlik güçlerimiz müdahil olabiliyor. Ancak Bodrum ve tatil bölgelerinde bu sistemle kiralamalar yapıldığında hiç kimse sizin orada olduğunuzdan haberdar olamıyor. Elbette istisnalar kaideyi bozmaz ancak Bodrum'da ev kiralamaya çalışan kiminle konuştuysam durum bundan ibaret...



ESERLERİ, NESLİ TÜKENEN HAYVANLAR İÇİN...

Ressam Buket Önyürü, yeni eseri Wild Animal'da nesli tükenen hayvanlara dikkat çekiyor. Aynı zamanda arkeolog ve müzeci olan Önyürü, tüm sergilerinde doğaya vurgu yaparak insanlığın sebep olduğu kirliliğe karşı farkındalık yaratmaya çalışıyor.



Ressam, gelecek nesillere güzel bir yaşam bırakamama endişesinden yola çıkarak sergilerini küresel ısınma, kuraklık, çevre kirliliği konuları üzerine hazırlıyor. Soft pastel tekniğiyle hazırlanan Wild Animals eserleri online olarak satışta...



NESİNİZ KARAR VERİN!

Bazı konular fazla uzatılınca kabak tadı verir ya, Kerem Bürsin ve Hande Erçel ilişkisi de öyle. 'Sevgililer mi yoksa dizi partnerliği mi?', 'Arkadaşlar mı?', 'Instagram'dan birbirlerine like mı attılar?' gibi gereksiz sorularla aylardır pompalanan Kerem Bürsin-Hande Erçel, yahu gerçekten ne olduğunuzu artık bir netleştirin! Magazin gündemini daha fazla meşgul etmeyin. Gerçekten baydınız!



Yine sadece bir pazarlama stratejisi ile sosyal medyada bir araya gelen ikili, gündemin en hassas konusu olan maskeli ve tedbirli yaşam konusuna da parmak bastı. Kerem Bürsin, "Maskesiz kafelere gidiyorsunuz ya hani, salaksınız, I'm sorry!" diyerek çıkışta bulundu. İfadene sonuna kadar katılıyorum. Ancak üslubun çok sakil. O sakillik Hande ile aranızdaki belirsiz durum için de geçerli.

I'm sorry Bürsin...



ERKEKLİK ÜZERİNE KONUŞMAK

Üroloji uzmanı Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı, 'Konuşulmayan Erkeklik' adlı bir kitap çıkardı. Kitabını yıllardır edindiği deneyimler ve binlerce erkek hastasıyla konuşarak oluşturan Saadettin Hoca, gerçekten sohbeti keyifli ve entelektüel birisi... Haliyle kitabı da, sohbeti gibi keyifli ilerliyor. Kitapta; erkeklik ile ilgili yanlış bilinen konuları, soru-cevap şeklinde oldukça kolay ve anlaşılır şekilde okuyabiliyorsunuz.



Ayrıca erkekleri anlamak isteyen kadınlar için de faydalı bilgiler, tabu sayılabilecek konular yer alıyor.

Prof. Dr. Eskiçorapçı, 'Konuşulmayan Erkeklik' kitabını yazmasındaki ilham kaynağının ise Hacettepe'deki hocası Prof. Dr. Sezer Kendi olduğunu ve onun vasiyetini yerine getirdiğini belirtiyor.