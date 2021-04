ÖMER KARAHAN

Influencer, fenomen, blogger, Youtuber, gamer, Tiktoker ve daha birçok gır gır gır... Son yıllarda hayatımızın neredeyse büyük bölümüne girdi bu kişiler. Özellikle dijital dünyanın hayatımızdaki yerinin artması ile bu kavramlar, artık meslek gruplarındaki yerini de aldı. Z kuşağı diye tabir edilen nesil, üniversitede meslek edineceği bölümü dahi düşünmeden az önce sıraladığım kişilerin hayatlarına özenip 'Ben de o işi yapacağım' yarışı halinde... Bu kişiler, yaptıkları tanıtım ve deneyimlemeler ile büyük paralar kazanıp sosyal medyada şaşaalı yaşamlarını sergileyerek daha çok takipçi kazanıyor. Çok pahalı olan birçok şeye hiçbir ücret ödemeden sahip olmaya alışan bu kitle, son günlerde çırpınış içinde...



Ücretsiz olarak yaş ve meslek gruplarına öncelikli vurulan koronavirüs aşısına ulaşamamaktan dolayı kafayı kıran gırgırlar, ilk kez feleğin sillesini yedikleri için ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Yana yakıla nasıl aşı yaptıracaklarına dair bir format arayışı içindelermiş. Öyle ya, pahalı her şeye ücretsiz ulaşan bu insanlar, ilk kez bedava olan bir şeye sahip olamamanın şokunu yaşıyor. Ne diyelim, Allah akıl fikir versin.



NEFSİMİZ TERBİYE EDİLİRKEN BU KİBİR NİYE!

Müslüman aleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı Ramazan bugün itibariyle başladı. Her ne kadar geçtiğimiz yıl olduğu gibi pandemi gölgesinde buruk geçirecek olsak da, yine de bir arada ve sağlıklı geçireceğimiz bir ay temennisinde bulunmak isterim. Allah hepimize sağlıklı bir şekilde tekrarını nasip etsin.



Bu arada Ramazan ayına girmemiz ile birlikte iftar menü fiyat karşılaştırmaları yapamayacak olsak da, Dubai'den ilginç bir iftar haberi geldi. Dubai merkezli özel havacılık şirketi Jetex, Ramazan boyunca müşterilerine gökyüzünde iftar hizmeti sunacağını açıkladı. 18 bin dolar (150 bin lira) ödeyen misafirler, özel jette gökyüzünde iftarlarını açabilecek. Şimdiden 15 kişinin rezervasyon yaptırdığı iftar yemeğinden elde edilecek gelir de hayır kuruluşuna bağışlanacakmış. Nefsimizin terbiye edildiği ruhun arındırıldığı Ramazan ayında böyle bir kibire imza atıp hayır işlemek de biraz ilginç değil mi?



DAMAT AVARE DE SAĞDIÇLARIN AKLI NEREDE?

Endonezya'da çok ilginç bir olay yaşandı. Orta Java eyaletinde meydana gelen olayda Google Harita'nın hatalı yönlendirmesi, o gün evlenecek olan bir kişinin başkasının düğününe gitmesiyle sonuçlandı. Damada refakat eden grup, düğün töreninin yerini bulmak için Google Harita servisini kullanmak istedi. Ancak uygulamada meydana gelen sorun nedeniyle damat ve arkadaşları, komşu köylerden birinde farklı bir düğüne gitti. Gelin, "Damat ve arkadaşlarını tanımıyorum" deyince ortada bir yanlış olduğu anlaşılmış.



Yahu damat hadi o günün verdiği heyecanla avare, sağdıçlık makamını temsil eden arkadaşlarının aklı nerede? Düğün yerine kadar böyle zincirleme hata mı olur!