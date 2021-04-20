ÖMER KARAHAN

Günlerdir Bodrum'daki TOSFED Rallisi Kupa töreni sonrası oyuncu Mustafa Üstündağ'ın karıştığı arbede ve gözaltına alınması konuşuluyor.

Olayla hiç alakası olmayan kişiler dahi ahkam kesiyor. Dizi ve sinema temsilcileri, oyuncu dernekleri, sendikalar; kapalı kapılar ardında fısıltılar kulaktan kulağa yaylıyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çıkıp "Bu oyuncuyu Bodrum'da istemiyoruz" diye açıklama yapıyor. Hatta hiç alakası olmayan Bodrum Denizciler Derneği bile konuyla ilgili "Belediye başkanına katılıyoruz" diyebiliyor.

Yahu yaklaşık 200 bin nüfusa sahip olan Bodrum halkı adına belediye başkanı nasıl böyle bir hüküm verebiliyor? 'Mustafa Üstündağ'ı ilçemize istiyor musunuz?' diye tek tek vatandaşa mı sordunuz, anket mi yaptınız? Peki ya Denizciler Derneği, size ne oluyor, gerçekten anlamak mümkün değil...

Yıllardır oyunculuk yapan, Türkiye ve yurt dışından birçok hayran kitlesine sahip olan Mustafa Üstündağ, organizasyona ralli pilotu Tanju Çelen'in davetiyle katılıyor.

Üstündağ; kısıtlı imkanı olduğu için destek olduğu, lastiklerini alıp otel masraflarını dahi cebinden karşıladığı rallicinin yaşadığı kaza sonrası ambulans olmaması üzerine telaşlanıp fevrileşiyor. Bunu yaparken de kimseye vurmuyor, sadece bu tip bir organizasyonda ambulansın olmamasını sert üslupla dile getirdiği için arbedenin ortasında kalıyor. Sonrasında kız arkadaşına tekme atılıp bıçak çekiliyor. Oyuncu, günlerdir yaşadığı bu olayı böyle anlatıyor ancak kimse sesine kulak vermiyor.



RALLİCİ DE DOĞRULUYOR

Ralli pilotu da Üstündağ'ın anlattıklarını doğruluyor. Pilot, "Hatta çekici benden 400 TL para istedi, o parayı da servis alanındaki arkadaşımdan istedi" diyor. Gelin görün ki o parayı bile Üstündağ veriyor.



YARGISIZ İNFAZ YAPILIYOR

Sadece bir sporcuya destek verip yaşadığı kaza sonrasında ambulans olmadığı için çırpınan birisine yargısız infaz yapmak doğru değil... Sizce de Mustafa Üstündağ en azından bir özrü hak etmiyor mu? "Bodrum'u hoşgörü ve kardeşlik kenti yapacağız" sözünden sonra hem belediyenin, hem de organizasyonun Üstündağ'a karşı adım atması gerektiğini düşünüyorum.



ESERLERİ MOSKOVA'DA



Sanat, tasarım ve mühendislik gibi farklı disiplinleri sentezleyen çalışmalarıyla bilinen, özellikle 'koku' gibi duyusal mecraları sanat alanına taşıdığı özgün üretimleri olan Ahmet Yiğider'in son heykel projesi 'Intellect', Moskova Gallery Fine Art'ta sergilenmeye başladı.



Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın katılımıyla açılan sergi, 9 Mayıs'a kadar sanatseverlerle buluşacak. Heyecan verici...



ÜNLÜYÜM NE HES KODU!



Pandemide maske takmayarak kuralları sık sık hiçe sayan ve ceza yiyen Merve Boluğur, maske krizinin ardından bu kez de HES kodu ile gündeme geldi.



Boluğur, gittiği AVM'de HES kodu sorulması üzerine "Beni tanımıyor musunuz?" gibi akıl dışı bir cümle sarf ediyor, HES kodu olmayınca da AVM'ye alınmıyor. Merve ünlüsün diye orada da ayrıcalığın mı olmalı? Ünlülere HES kodu yok da, bu bize has bir durum mu? Bu kadar saçma bir cümle olabilir mi, Allah aşkına...



ETSİZ ADANA KEBAP MI?



Şef Umut Reçber'in 'Vegan Pişirici' kitabı, veganlar için kolaylık sağlayacak tarifleriyle çokça konuşuluyor. Özellikle Reçber'in Etsiz Adana Kebap tarifi, tartışma fitilini tam ateşleyen cinsten...



Reçber birçok arkadaşına kör tadım yaptırıp ciddi uğraşlar sonucunda bu tarifi elde etmiş. Ayrıca birçok satış kanalı ve Migros'ta satılan kitabın gelirinin tamamını da şef Umut Reçber, köy okullarına bağışlamış. Etsiz Adana Kebap bana göre olmaz ama bağış için kitap alınır ve tarif denenir, bravo...