Kekilli şarkılarıyla koyunlara özel konser

Murat Kekilli hayranı olan Nazillili çoban Mahmut Ürkmez, her gün 40 koyununa şarkılar söyleyip konser veriyor. Ürkmez “Kekilli benim yaşam kaynağım, tüm şarkılarını ezbere biliyorum. Kendisi köyüme gelip beni ziyaret de etti” dedi

Aydın'ın Nazilli ilçesinda yaşayan, Murat Kekilli hayranı 33 yaşındaki çoban Mahmut Ürkmez, 40'tan fazla koyununa neredeyse her gün konser veriyor. Bir ses düzeneği kuran Ürkmez, dağda otlatırken koyunlarına sanatçı gibi şarkılar söylüyor. Genç çoban, sık sık görüştüğü Murat Kekilli'den özel olarak izin aldığı eserleri, koyunları ve bazen de komşuları için karaoke sistemi ile seslendiriyor.



Kekilli ile tanışmak için İstanbul'a gelen ve tanıştıktan sonra onunla konserlerinde sahneye çıkma şansı bulan Ürkmez, şöyle konuştu: "Murat Kekilli yaşam kaynağım. Bütün şarkılarını ezbere biliyorum. Onunla tanışmak için çok çalıştım, sonunda başardım. Hep görüşüyoruz. 2015'te beni köyde de ziyaret etti."



'ÇOBAN DA OLSAN, PROFESÖR DE HAYALİNDEN VAZGEÇME'

Kekilli'nin desteğiyle demo çalışmaları yapan Ürkmez, şunları söyledi: "Salgın bitsin single çalışmalarına devam edeceğim. Amacım para kazanmak değil, müzik çalışmalarımı amatörce de olsa yapabilmek. Herkese de 'Çoban da olsan profesör de hayallerinden vazgeçme' diyorum."

