ÖMER KARAHAN

CİSAC (Uluslararası Eser Sahipleri Meslek Birlikleri Konfederasyonu) profesyonelleri tarafından 'Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) üyeliklerinin 1 yıl süre ile askıya alınması' yönünde tavsiye kararı verildi. Tavsiye kelimesi işi yumuşatmak için kullanılmış olsa da, müzik sektörü birkaç gündür bu durumu ve ihracı konuşuyor. Prestij anlamında büyük değer kaybı tabii... Ve ne yazık ki bu durum, yıllarca yönetimde yer alıp o koltuktan kalkmamak için hasta yatağından dahi kalkıp huzur hakkı kovalayanların eseri... İsmi buymuş, şuymuş hiç fark etmiyor, çünkü zaten yıllardır bu müzik meslek birlikleri hakkında yazıp çiziyorum.



Sırf kendi çıkar ve ideolojileri yönünde, eşe dosta fazla telif koparıp, yurt dışı ve yurt içi harcırah ve huzur hakkı kovalayıp, kendini eleştiren üyeleri birlikten ihraç etmeye çalışıp, daha da ileri giderek terör örgütü üyeliğinden müebbet yiyen isimleri birlik içinde görevlendirip yıllardır bu tezgahı yürüttüler. Şu an müzik meslek birlikleri adına gelinen noktanın karşılığı tam olarak rezil olmak ve karizmayı çizdirmektir. Şayet Haziran ayında çevrimiçi yapılacak CISAC Genel Kurul Toplantısı'nda karar alınıp üyelikten çıkarılırsak, müzik meslek birlikleri adına büyük bir gelir kalemi kaybedilmiş olacak. İlk adımda önce uluslararası eser temsil yetkisi olan editörler, sonra tüm dünya eserleri; film, dizi, belgesel vb. görsel, işitsel eserlerin korunması sistemden çıkarılacak. Umarım durum buralara gelmez!



DOĞRU TESPİTE NE DENİR!

Son günlerde akustik çalışmaları ile beğeni toplayan Fettah Can ve Cansu Kurtçu çifti, samimi kişilikleri ile de her daim konuşuluyor. Geçenlerde bir videoya denk geldim.



Kurtçu, trend listelerinde zirvede yer alan şarkılar üzerine Fettah Can'a soru sorup bu başarıyı nasıl değerlendirdiğini soruyor. Fettah Can lafı evirip çevirmeden yapıştırıyor: "Anlamsız sözleri bir araya getirip, garip aksanlı bir okuma tarzı ortaya Fettah Can-Cansu Kurtçu koyarsan zirvedesin." Gerçekten öyle değil mi?



AVRUPA VE ORTA DOĞU'DAN REZERVASYONLAR BAŞLADI

Turizm sektörü salgın sürecinde zorluk yaşasa da bu durumu fırsata çeviren oteller açısından pandemi, yenilenme ve dijital dönüşüm hareketini ateşledi. Bodrum'da tatil takviminin yaklaşması ile başta yerli turist olmak üzere Avrupa, Orta doğu ve dünyanın birçok ülkesinden rezervasyon alımlarına çoktan başlandı.



2019 ve 2020 yıllarında Tripadvisor tarafından Traveller's Choice ve Mükemellik Ödülü'ne layık görülen Bodrum Gündoğan'daki Mivara Luxury Resort & Spa, uluslararası ödüllü şef Koray Kibar yönetiminde bu yıl açılacak Uzak Doğu restoranını duyurdu. Bu yaz Bodrum oldukça rekabetli geçeceğe benziyor.



HAYALİ DÜNYAYA AÇILMAK

Saint-Joseph mezunu, Fransızcaya hakim, hatta bazı Türkçe şarkıları yarı Türkçe yarı Fransızca olarak yorumlayan, sahnede İspanyolca ve İtalyanca şarkılar okuyan şarkıcı Alize, dünyanın dört bir yanında konser verme hayali kurduğunu söyledi.



Tabii pandeminin sonlanması doğrultusu ve temennisiyle… Umarım hayallerine ulaşırsın, yolun açık olsun.