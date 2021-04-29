ÖMER KARAHAN

Yine sosyal medya, yine başı sonu eksik cümleler, yine sürü psikolojisi, yine kar topuçığ efekti, yine algı oyunları... Ve bu sefer hedefte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu var. atv ekranında iftar ve sahur programlarıyla evlerimize konuk olup milyonların sevgisine ve iltifatına mazhar olan Nihat Hatipoğlu'nun kıyamet alametlerini anlattığı sohbetindeki enstrüman bölümü, kötü niyetliler tarafından başka bir potaya çekildi. Bazı sanatçılar başta olmak üzere sosyal medyada algı operasyonu düzenlenmeye çalışıldı.



Hatipoğlu, programında da bu konu ile ilgili gelen sorular üzerine bir açıklamada bulundu:

"Bir şeyin kıyametten önce olacağını Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) söylemesi bir haber ve bilgidir. Zamanı gelince de o olay, haber verdiği gibi gerçekleşiyor. Enstrümanların çoğalacağını söylemesi de böyle bir gerçek. Nitekim sadece Avustralya'da bölgesel yüzlerce enstrüman çıktı. Müzik aletlerinin haram olduğunu söylemiyor. 'Fırat Nehri kuruyup altın yatakları çıkacak' diyor. 'Yatay mimari yerine dikey mimarı (gökdelenler) olacak' buyuruyor. Bunlar haramdır demiyor. Bir durum tespitidir, haber ve bilgisidir. Enstrümanların haram olduğuna inansam ilahi çaldırtmam, fon müziğine müsaade etmem. Nereden çıkartıyorsunuz bunları, nasıl böyle anlıyorsunuz, anlamakta zorlanıyorum. Ya buradaki bilgileri düzgün okumuyorlar ya da dinlemeyip yanlış bir kanaate varıyorlar. Müziğe kötü niyet dahil edilmemelidir. Allah'a isyan eden sözleri söyleyenler uyarılmalıdır. Kötü niyetle kullanılan Allah'a şirk koşan her şey yanlıştır, bunu müzikte de, müziğin dışında da kabullenmek mümkün değildir. Anlatılan, konuşulan veya yazılan şeyleri doğru algılamak lazım."

Nihat Hatipoğlu o kadar güzel söyledi ki "Anlatılan, konuşulan veya yazılan şeyleri doğru algılamak lazım" diye... Ama ne yapsan nafile hocam, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin de dediği gibi; "Sen ne söylersen söyle, söylediğin, karşındakinin anladığı kadardır."



'TİPİ' İLE VEDALAŞMAK ÇOK ZOR OLACAK

Salı akşamı demek, ATV ve 'EDHO' demek... Her hafta dizinin reytinglerin zirvesinde olması bunun göstergesi. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' da altı sezondur 'Tipi' karakterini canlandıran Savaş Özdemir, diziye veda etti.



Oyunculuğu, karakteri, entelektüelliği ile kıymetli bir isim Savaş Özdemir, çokça da keyifli sohbet ettiğim birisi, Hakan Altut ile... Özdemir'in diziye vedasından sonraki "Tipi' ile vedalaşmak inanın benim için de çok zor oldu" sözü derin. 'Tipi' ile vedalaşmak seyirci için de hiç kolay olmayacak, net!



TASARIMLAR ARTIK DİJİTALDE

Farah Hajiyeva ve Nurana Aliyeva... İkili, Türk ve Azerbaycan tasarım markalarını dünyaya tanıtma ve dünyanın dört bir yanındaki stil sahibi moda severlere ulaşılabilir lüksü sunma fikriyle yola çıktı.



Hajiyeva ve Aliyeva, pandemi sonrası ise Bebek'teki mağazalarını dünyada değişen tüketici davranışları ve yeni trendler doğrultusunda 1001ss.com online ticaret sitesine taşıdı. Fiziksel olarak olmasa da dijital olarak tasarım markalarını dünyaya tanıtma hamlesinin devam etmesi güzel bir gelişme...



Mardin'den İstanbul'a

Çekimleri Mardin'de süren 'Hercai' dizisi final yaptıktan sonra başroldeki Ebru Şahin'in soluğu İstanbul'da doktoru Neslihan Dolar'ın yanında aldığını duydum. Cilt bakımı için kliniğe giden Şahin'in asla kontrollerini aksatmadığını, günübirlik dahi olsa gelip gittiğini öğrendim.



Eskiden hep alışveriş için seyahat eden ünlü haberleri okurduk. Doktorunu ihmal etmeyip seyahat edeni görünce ilginç geldi doğrusu...