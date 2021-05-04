ÖMER KARAHAN

Bir süredir magazin gündemini açıklamalarıyla meşgul eden ve Hakan Sabancı'ya veda mesajıyla çok konuşulan oyuncu Aygün Aydın, sosyal medya hesabından gelen eleştiriler üzerine hızını alamadı; hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaretler yağdırdı. Vatandaşlıktan çıkacağını söyleyen Aydın, kısa süre sonra paylaşımlarını sildi.



Aydın için şunu söylebilirim sadece; koronavirüsten bile daha tehlikeli bir virüs. Koronadan maske, mesafe, temizlik ve aşı ile kurtulmak mümkün ama ondan kurtulmanın tek yolu başka ülke vatandaşlığını seçip Türkiye'den gitmesi gerçekten. Sakın karalar bağlayıp üzülürüz diye fikrinden cayma, vatandaşlıktan çıkıp git... En doğrusu bu olur.



ŞAMANLARDAN ÖĞRENDİĞİN SOS TARİFİ OLMASIN!

"Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Uzayla ilgili birçok bilgiyi NASA benden sonra açıkladı" sözlerini ilk okuduğumda; Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun iftar veya sahur programına Zoom üzerinden katılan 8 yaşındaki bir çocuğun olduğunu düşündüm. Meğer bu sözler şarkıcı Yusuf Güney'e aitmiş.



Bir de Güney, metafizik ve IQ ile ahkam kesip 3 yıl boyunca bununla ilgili Peru'da şamanlardan eğitim aldığını söylemesin mi! Yahu Yusuf, ruhun bedenden ayrılıp farklı bir boyuta geçerken beynini bırakmayı nasıl başardın? Bir de Peru'da şamanlardan eğitim aldığını anlatıp ahkam kesmişsin... Sen Peru'da ancak Çengelköy'de açtığın tavukçun için şeflerden özel baharat ve sos tarifi almışsındır. Şu pandemi bizlere gerçekten iyi gelmedi, net!



HER BİR ŞAMPUANIN GELİRİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE GİDİYOR

Dünyaca ünlü top model Tülin Şahin, Türkiye'nin tanıtımını en iyi şekilde gerçekleştiren ender insanlardan... Moda devi ülkelere Türkiye'yi kabul ettirmiş birisi... Yerli ve milli olduğunu her fırsatta gösterebilen Şahin, yine farkını ortaya koymuş. Birçok global marka, Şahin'in saçlarından yola çıkıp bir şampuan üretmek için kendisiyle işbirliği yapmak için çabalıyor. Ancak o, yerli üretim bir marka çıkararak alametifarikası olan saçlarının formülünü çıkaracağı bir şampuanla taçlandıracak.



Ve çıkaracağı şampuanın satışından elde edilecek gelirin bir kısmını, çocukların eğitimiyle ilgili bir vakfa ya da derneğe bağışlayacak. Gerçekten takdir edilesi bir davranış, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunma düşüncesi... 20 yıldır hem yurt içinde hem de yurt dışında fırtınalar estirip bunu devam ettirebildiği için kendisini alkışlamak istiyorum.



OYUNCULUKTAKİ BAŞARISININ SIRRI PSİKOLOG OLMASI

Sinan Özedincik ve Funda Karayel'in sunduğu, cumartesi akşamları A Para ekranında yayınlanan 'Biz Bize' programında oyuncu Emel Dede'ye denk geldim. 'Kuruluş Osman' dizisinde Gonca Hatun rolünü canlandıran Emel Dede, aslında psikolog ve aile terapisti olduğunu anlattı. Birçok hayata tanıklık ettiğini, vakalar biriktirdiğini söyleyen Dede, "Oyunculuk ise kendime geçtiğim torpil" dedi.



Dede'nin oyunculuğundaki özgünlük ve başarı, karakterdeki hakimiyet hissi dikkatimi çekiyordu zaten. Meğer müthiş bir hazineden besleniyormuş. Bu arada oyunculuk performansı kadar sesinin de güzel olduğunu gördük. Müzik yapımcıları da zaten yakında kendisiyle temasa geçecektir. Emel Dede müzik yeteneğini ihmal etmemelisin!