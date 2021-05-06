ÖMER KARAHAN

Pandemi döneminde iş yapamayan müzisyenler için sosyal medyada Hepimiz İçin Ses Ver Türkiye kampanyası başlatıldı. İlk destek Murat Kekilli'den geldi. Ve ardından pası Yıldız Tilbe'ye attı... Şu an itibariyle ise Seda Sayan'a geldi destek sırası... Arada sevimsiz bazı hadiseler olsa bile müzik emekçileri adına içinde bulunduğumuz dönemde yapılan güzel bir hareket...



Benim anlayamadığım; challenge yani meydan okuma prensibiyle ilerleyen 'Hepimiz İçin Ses Ver Türkiye' kampanyasında kimsenin 'meydan okumadığı' bazı kişilerin insanları davet etmesi. Kampanya başlığındaki videolara bakarken Deha Bilimlier'i gördüm, kendi kendine oturup birçok sanatçının adını okuyarak meydan okumuş! Yahu Deha Bilimlier'e kimse pas atmadı ki neden, niçin?

Kampanyaya çağırılan video çekmez, çağırılmayan çeker, neyse... Gerçekten bu komik durumla ilgili biri beni aydınlatırsa sevinirim.



PAYLAŞIMLARI MİNİ DİZİ TADINDA

Bugüne dek irili ufaklı projelerde yer alan Ceren Benderlioğlu için 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde canlandırdığı karakterle 'esiyor' desek yeridir... Oyunculuk dışında sosyal medyadaki paylaşımları da oldukça dikkat çekiyor Benderlioğlu'nun... Rol arkadaşı eşi Emir Benderlioğlu ve kızı Nur ile yaptığı paylaşımlar mini dizi tadında.



Kitap okumak, resim yapmak, müzik enstrümanı çalmak, dans etmek gibi birçok faaliyeti paylaşımlarına yansıtan Ceren Benderlioğlu'nun dijital dünyada takipçileri oldukça fazla... Ve herkes Benderlioğlu'nun oyunculuktaki performansı kadar ebeveynlikteki başarısını da takdir ediyor. Takdir edenlerin içinde olduğumu belirtmeden geçmeyeyim...



GÜLERYÜZ'E KULAK VERELİM, 'UYAN'ALIM

Ramazan ayının bitimine sayılı günler kala 'Uyan' şarkısı ile tanıştım. Söz ve müziği Erkan Güleryüz'e ait olan 'Uyan' o kadar iyi geldi ki, sizlere de tavsiye etmek isterim. Erkan Güleryüz bu tarz manevi müzikte artık imzasını fazlasıyla hissettiriyor.



Hem söz-müzikleri, hem de çektiği kliplerle... Güleryüz, "Özde, derinde, bilinçte, külli akıl ile kitlesel olarak uyanmak emin olun tüm insanlık için çok iyi gelecek ve buna ihtiyacımız var. Yürekten inanıyorum ki bilinçsel uyanış için yol İslam'dır, bu yüzden Uyan" diyor... Bu sese kulak verip uyanalım.



BİZ ÇOK GÜZEL BİR MİLLETİZ

Afyonkarahisar'da hizmet veren bir zincir market, tüm işletmelerindeki manav reyonunda Ramazan ayına özel 'Çocuklar için ücretsiz göz hakkı reyonu' oluşturmuştu.



Bunun ülke geneline yayılması ve yıl boyunca olması adına girişimlerin yapılacağı yönünde kulağıma birçok farklı il ve markadan fısıltılar geldi. Biz gerçekten çok güzel bir milletiz ve bunun tüm illerimizde ve marketlerimizde olması bize çok yakışacaktır.