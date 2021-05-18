ÖMER KARAHAN

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un Dimes marka kutu meyve suyundan çıkan katı maddeyi çekip paylaşması sosyal medyada gündem olmuştu. Bir anne olarak evladının sağlığını düşündüğü ve diğer annelerinde başına gelmemesi için çağrıda bulunduğu bu hareket dolayısıyla Pervin Ersoy'a, 'Bakan eşi olarak bunu niye yaptı?' gibi cahilce gelen birkaç yorumun dışında destek mesajları yağınca marka yöneticisi mesaj atarak inceleme yapacaklarını belirtti.



Ve sonuç olarak 'Taşıma veya depolama koşullarında nadiren de olsa gerçekleşebilen paketin hasar görmesi ve hava alması sonucu gıdalarda olan bozulma olduğu tespit edilmiştir' açıklaması geldi. Bunun üzerine markanın bu durumla daha önce de defalarca karşılaştığı ve herkese aynı standart mesajı attığı ortaya çıktı. Pervin Ersoy'da 'AR-GE bölümünüz bu işi çözmek ve bu olayın bir daha asla yaşanmaması için neden çözüm üretmiyor" diyerek cevaptan tatmin olmadığını söyledi. Ersoy haklı. Böyle bir durum defalarca tekrarlanıyorsa laboratuvar incelemesi ve dışarıdan uzman görüşü ile vakit kaybetmeden olaya müdahale edilmeliydi. İnsan sağlığını bu kadar hafife alamazsınız.



Bir de Ersoy'u 'Bakan eşi' diye nasıl eleştirebiliyorsunuz anlamak mümkün değil. Hepimizin çoluğu çocuğu var, hangi ebeveyn böyle bir şeye duyarsız kalır. Üç kız babası olan meslektaşım İlker Gezici ile sabah uzun uzadıya bu konuyu konuştuk. Bu durum bir kez daha gösteriyor ki sağlığımız için cam şişe tüketimine önem vermemiz kaçınılmaz… Kim bilir kapalı plastik kutuların içinde daha bilmediğimiz ne gibi kimliği belirsiz cisimler tükettik. Marka aslında sloganı olan 'Hayata Başka Bak'ın hakkını vermiş. Çünkü inanın bir elma suyuna böyle bakmak mümkün değil!



TERÖRİST DEVLET OLDUĞUNU DEĞİŞTİREMEYECEKSİN!



Fıiıstinli olan Bella ve Gigi Hadid kardeşler, İsrail'in yaptığı alçakça saldırıları protestolarını sürdürüyor. Son olarak İsrail'i protesto yürüyüşüne katılan Bella Hadid'in fotoğraf kareleri sosyal medyanın gündemine damga vurdu.



Bunun üzerine İsrail devletinin resmi Twitter hesabından Bella Hadid'in fotoğrafını paylaşarak 'Yazıklar olsun' mesajı yayınladı. Daha önce de İsrail, sosyal medyada aleyhinde yapılan paylaşımlara Instagram ve Facebook üzerinde sansür uygulayarak yayınlanmalarını engellemeye çalıştı.



İstediğin kadar seni protesto eden, haksızlığını yüzüne vuranları hedefe koyup engellemeye çalış İsrail, senin mazlum ve masum sivilleri katleden, kundaktaki bebeklere mübarek bayram gününde bayramlık yerine kefen giydiren terörist bir devlet olduğun gerçeğini değiştiremeyeceksin!



DOĞRU KİMYA BAŞARI GETİRİYOR



Müzikte doğru birliktelik ve üretim başarıyı şüphesiz daim kılar. Uzun zamandır sürekli Buray'ı dinlediğimi fark ettim. Hem de oldukça keyif alarak… Buray yıllardır kendince oluşturduğu tarzı ve müzikalitesini sürdüren ender sanatçılarından… Kış Bahçeleri, Sahiden, Deli Kız, Tac Mahal, Yüreksiz Tilki, Alaz Alaz playlistimde tekrar tekrar çalan şarkılar arasında…



Bu denli takılı kalmamın nedenini merak ederken şarkıların söz yazarının Gözde Ançel olduğunu ve Buray ile söz-müzik birlikte çalıştıklarını gördüm. Doğru kimya örtüşmesi böyle bir şey demek, umudum bu ikilinin daha birçok hite imza atacağı yönünde… Bu arada favorim tartışmasız 'Kış Bahçeleri', bunu da belirtmeden geçmeyeyim.