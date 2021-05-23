Güzel atlar diyarından mankenler geçti

Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbaharkış sezonu dijital platform defilesi, Kapadokya'nın muhteşem doğası eşliğinde gerçekleştirildi. Çekimlerde Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Deren Talu, Ecem Çırpan, Pınar Tartan, Büşra Turan ve Sinem Sülün'ün de aralarında olduğu 30 manken görev aldı. 2021 sonbahar- kış dijital platform defilesinin çekimleri Peribacaları, sıcak hava balonları ve bölgenin "güzel atlar diyarı" olarak anılmasını sağlayan atlar ile görsel bir şölene döndü.



Sabah gün doğumuyla birlikte Kılıçlar Vadisi'nde başlayan çekimler, daha sonra Paşabağı Vadisi'nin peribacaları arasında ve Kızılvadi'de devam etti. Çekim arasında ünlü mankenler ile kameraların karşısına geçen Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, geçtiğimiz yıl Ağrı Doğubayazıt'ta gerçekleştirilen ve büyük ses getiren dijital platform defilelerini sürdürdüklerini söyledi. 50 ülke televizyonlarında büyük bir kampanya eşliğinde gösterilen çekimler Türk tekstiline katkı sağlarken, bölgenin turizm tanıtımına da hizmet etti.



Çekimlere katılan Tülin Şahin, "Her sektör gibi moda ve tekstil sektörü de zor günlerden geçiyor. Ama Dosso Dossi sektörüne güç veriyor. Kapadokya'ya defalarca geldim ama ilk kez defileye çıkıyorum burada" dedi. İlk kez Kapadokya'ya geldiğini belirten Deren Talu da, "Bu benim dördüncü defilem oldu. Benim için çok güzel bir deneyim"dedi.

