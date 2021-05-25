ÖMER KARAHAN



Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Eurovision Şarkı Yarışması'nda İngiltere sıfır puan alarak sonuncu oldu. Sosyal medyada günlerdir kazan kaynıyor, 'İngiltere, 38 yıl sonra Türkiye'nin elde ettiği sonucu egale etti' mavralarıyla... Z Kuşağı bilmeyebilir; 1983'te Çetin Alp, Türkiye'yi 'Opera' adlı şarkıyla temsil etmiş ve sıfır puan almıştı.



Türkiye'nin sıfır puanla sonuncu olması yıllardır geyik konusudur. İngiltere de sıfır puan alınca sosyal medyada 'Çetin Alp yalnız değildir!' paylaşımları yapıldı.



BİZE KAMUOYU OLUŞTURACAK BÖYLE İNSANLAR LAZIM

Önceki gün İsrail'le ilgili yaptığım sosyal medya paylaşımı, 'sakıncalı içerik' gerekçesiyle engellendi. Dünyada güçlü bir İsrail lobisi var... Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde politik arenada kamuoyu oluşturabilen bir ülke. Ancak siyasetin yanı sıra lobi çalışmaları da önemli. Amerika,



Almanya, Avusturya olmak üzere bazı ülkeler resmen İsrail'den yana tavır aldı. İşte bu yüzden tepkimizi daha geniş alanlara, başka mecralara yaymak gerekiyor. Mesela sanatçı, ilim ve bilim insanlarının tepki göstermesi bu anlamda etkili bir yöntem olacaktır.

Gazze konusunda, çocuk sağlığı alanında 149 ülkede faaliyet gösteren, 1.2 milyon çocuk doktorunu temsil eden Uluslararası Pediatri Kurumu'nun (IPA), Türk Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu Birleşmiş Milletler'e çağrı yaptı. IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu da Gazze'de ölen çocuklar için endişelerini dile getirdi.



Bunlar tüm dünyada kamuoyu oluşturmak için önemli hamlelerdi. İşte bu yüzden, ülkemizin Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar gibi tüm dünyada kamuoyu oluşturabilecek saygın ve sözü dinlenen Türk'e ihtiyacı var.



TÜRK MÜZİĞİNE BÜYÜK KATKI

İş dünyasından tanıdığımız, Mehmet Fatih Yalçınkaya, yeni albümünü geçtiğimiz günlerde yayınladı. 16 eserden oluşan ve 'Ay Işığı' ismini taşıyan proje albümünü tesadüfen dinleme fırsatı buldum. İlk olarak şunu söylemeliyim ki; emeği geçen herkes çok özel bir teşekkürü hak ediyor.



Neden mi? Geleneksel Türk müziğinin popüler müzik akımları karşısında ayakta durmaya çalıştığı son yıllarda, kültür ve sanat adına atılmış bir adım bu. Ayrıca ülkemizin bu topraklardan kazandığını Türk kültürüne yatıran cesur yüreklere ihtiyacı var...