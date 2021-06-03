ÖMER KARAHAN

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi gün geçmiyor ki Şeyma Subaşı'na bir jest daha yapmasın... Subaşı da tabii, bir süredir 'Sevgilisi yolcu uçağı kapattı, Miami'den ev aldı, jet aldı, arabasını taşlarla donattı, restoran kapattı, plaj boşalttı' gibi birçok başlıkla gündemde yer alıyor.



Tabii biz bunları Mohammed Alsaloussi'den öğrenmiyoruz, yani adam şov yapıp bunu duyurmuyor, sağ olsun Şeyma bize tüm gelişmeleri adım adım bildiriyor. Durum böyle olunca da sosyal medyadaki esprili içerik üreticileri, yorumlarıyla ufuk açmaya devam ediyor.

Geçenlerde bir kullanıcı yaptığı şu yorumla gerçekten cuk diye Şeyma Subaşı'yı özetledi: 'Kleopatra bile Mısır'ı bu kadar sömürmedi.'

Bu denli gösteriş budalalığı ile Subaşı'nın düştüğü durum tam da bu!



BU BALON GÜNDEM SAYAN'I DEĞİL, SİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜR!

Günlerdir bir 'ekmek' davasıdır gidiyor. Ancak ortada ne bir ekmek, ne un, ne de fırın var. Özellikle Demet Akalın'ın mihmandarlığını üstlendiği yanlış bir algı operasyonu konuyu adeta sakız haline getirdi.



Yahu yapım firması 'Demet Akalın ve Alişan ile anlaşmamız sona erdi, yeni bir proje için Seda Sayan ile el sıkıştık' diye açıklama yapıyorken neyi tartışıyoruz, anlamak mümkün değil...

Seda Sayan'ın bugüne dek sergilediği duruş, halkın ve sanatçı arkadaşlarının nazarında belliyken, herhangi bir maddi sıkıntısı yokken, niçin böyle bir şeye müdana etsin? Kaldı ki etmediğini Sayan, gayet net bir şekilde anlattı. Ayrıca yıllardır namı diğer Kadırgalı olarak da bunu gösterdi... Yani gözü kimsenin ekmeğinde değil.



TV SİZİN TEKELİNİZDE Mİ?

Ne yani sözleşmesi sona eren Demet Akalın ve Alişan için tüm TV kanalları sabah kuşaklarını kaldırıp bir daha kimseye sundurmayacak mı? Demet Akalın ve Alişan bu işin Nirvana'sıydı da artık kimse televizyona çıkamayacak mı, sabah kuşağı onların tekelinde mi olacak? Gerçekten komik... Biten sözleşme üzerine yenileme yapılmıyor diye balon gündem oluşturmak, yangın yapmak sizi küçük düşürür, Seda Sayan'ı değil...



BALER ÇITAYI YÜKSELTTİ

Birçok ünlü ismin evde, ormanda, stüdyoda, iskelede pilates videoları paylaşıp vücut dengeleri üzerine iddialarını ortaya koyup birbirlerine şov yaptıkları bu günlerde sosyetik güzel Etel Baler'den öyle bir hamle geldi ki insan düşmanına bunu yapmaz.



İtalya'da tatil yapan Etel Baler, tekne ile Capri Adası'na giderken pilates yapmaya başladı.



Müthiş bir denge disiplini ve konsantrasyon gerektiren pilatesi dalgalar arasında giden teknede yapan Baler çıtayı öyle bir yere koydu ki, bu meydan okumaya hangi ünlü cevap verebilecek merak ediyorum doğrusu...



BİLİNÇLİ HAREKET

Pandemi şartlarında kızları Zeynep ve Nehir ile geçirdiği zamanları kitaplaştıran Özlem Bay'ın 'İçimdeki Çocuktan Masallar' kitabı çıktı. Çocuklar kadar büyüklerin de okuyabileceği kitaptaki 20 masalı, pedagojik açıdan psikolog Seda Sunguroğlu değerlendirdi.



Bu tip hassas konularda bilinçli hareket etmek oldukça kıymetli...