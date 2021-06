ÖMER KARAHAN

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in tam bir tatlı ve hamur işi tutkunu olduğunu biliyor muydunuz? Futbolu kadar mütevazılığı ile de konuşulan Özil, Zonguldak Devrekli...



Özil, bu sene pandemiden ötürü gidemese de, her yıl mutlaka akrabalarını ziyaret etmek için memleketine gidiyor. Akrabaları, ünlü futbolcunun Devrek'e gelince beyaz baklava, cevizli kömeç ve Devrek simidinden yemeden ayrılmadığını söylüyor. Hatta bu lezzetleri bazen Özil'e kargo ile gönderiyorlarmış.



Zonguldak'ın yöresel lezzetleri arasındaki beyaz baklava ve cevizli kömeç zaten tescilliymiş. 100 yılı aşkın süredir yöre halkı tarafından bilinen, düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde tüketilen beyaz baklavanın diğer baklavalardan farkı; beyaz renkte olması, pişirme süresinin uzun sürmesi ve daha zahmetli olması. İlk fırsatta ben de Devrek'e gidip beyaz baklavadan tatmak istiyorum. Belki Özil'le orada denk geliriz, tadımı da birlikte yaparız, belli mi olur...



BEACH OFİS TRENDİ

Yaz sezonunun açılmasıyla her yıl iki başlıkta haberler yapılır: Birincisi fiyatlar, ikincisi trendler... Bu yıl da fiyatlar oldukça hızlı bir şekilde gazetelerde boy gösterirken, sezonun ilk trendi Çeşme'den geldi.



Borsacı Volkan Akçıray, tatilini sürdürürken işlerini takip edebilmek için locada mini bir ofis kurdu. Masaüstü bilgisayardan laptop'a tabletten akıllı telefona ofisini locasına taşıyan Volkan Akçıray'ı eşi Zeynep Akçıray fotoğrafladı. Home ofis kavramını o kadar tükettikten sonra bu beach ofis kafası o kadar iyi geldi ki... Bakalım başka hangi trendlere tanıklık edeceğiz...



ALTTA İTALYAN MUTFAĞI ÜSTTE CANLI MÜZİK

Hayatın normale dönmesi ile birlikte İstanbul'da yatırımlar da hız kazandı.



Etiler'de Seyit Ali Emre'nin önderliğinde kapılarını açan Hill&Chill, İtalyan mutfağı ve dünya mutfağının yanı sıra üst katında da canlı müzik mekanı olarak adından söz ettireceğe benziyor.



İSTANBUL'DAKİ EĞLENCE BAŞKA!

1 Temmuz günü başlayacak olan normalleşmeyle birlikte Boğaz'ın en güzel yerinde konumlanan, hem İstanbulluların, hem de yabancı turistlerin yemek ve eğlence için ilk duraklarından biri olan Sortie, kapılarını açıyor.



Sektörün duayen isimlerinden Ergun Yıldız'ın işletmeciliğini yapacağı Sortie'de, Balıkçı Yılmaz ve Kaşıbeyaz da dükkan açıyor. Yazın Ege ve Güney tamam ama İstanbul'daki eğlencenin yeri her zaman ayrıdır.



CEZA YAZMA ÇARPILIRSIN!

Gün geçmiyor ki ilginç hadiseler ile karşılaşmayalım. Ankara'da trafikte seyir halindeki bir aracın fotoğrafı, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Sebebine gelince; sahibi, arabanın her yerine büyük kağıtlarla ayetler ve meallerini yapıştırmış, trafikte geziyor. Neyse plakayı emniyete şikayet etmişler, en kısa zamanda işlem yapılır.



Ancak tam bir akıl tutulması değil mi! Bu arada sosyal medyada yapılan 'Şimdi bu arabaya polis nasıl ceza yazacak, çarpılır vallahi', 'Navigasyona ihtiyaç yok, Allah doğru yolu gösteriyor' yorumları çok iyiydi.