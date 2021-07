ÖMER KARAHAN

Günlerdir Şeyma Subaşı ile Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin ayrılığını konuşuyoruz... 'Yüzük sahteymiş, adam fakirmiş' başlıkları altında yurdum genç kızları, Şeyma için 'Ohh olsun' diye iç çekerken, ultra zengin olamayan Türk gençleri de kıs kıs gülerek mutlu oluyor.



Ne Şeyma'ymış arkadaş, herkesi ortak bir paydada buluşturabiliyor. Subaşı'yla ilgili yeni gündem çıkaracağı yeni kitabına isim önerileri. Geyikler ise efsane: 'Subaşı'ma gelenler!', 'Verilmiş nafakam varmış'.



MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ ÖZLEYENLERE

Son zamanlarda birçok işletme ve mekanda gençlerin imzasını görüyorum. Gençlerin vizyonu ve enerjisinin dükkana yansıması gerçekten algıyı değiştiriyor. Beşiktaş Şair Nedim Caddesi'nde Mahal Meze adında bir dükkan açıldı. Tam bir mahalle kültürü konseptine sahip... Mekanın işletmesi İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2018 yılı mezunu Orhun Tugay Kocaoğlu'na emanet...



Mahal; her yörenin kendine has topraklarında yetişen sebzelerin, en taze organik et ve deniz mahsullerinin ustalıkla bir araya getirilerek servis edildiği mezeleriyle, etrafına toplananların binbir hikayesine ev sahipliği yapan, "Ah nerede o eskilerin tadı?" sorusunun cevabı olan bir mahalle sofrası.



BİR LAVAŞ 20 LİRA

Yeme-içme fiyatlarında uygulanan politikada gerçekten sınır tanımaz hale geldik. Geçen gün bir arkadaşım Ataşehir'deki Social Lounge isimli mekana yemek yemeye gitmiş ve saç kavurma siparişi vermiş.



95 lira olan saç kavurma bir adet lavaşla servis edilince arkadaşım ikinci lavaşı istemiş. Hesaba ise 20 lira daha eklenmiş. Tamam yemeğin fiyatını anlayabiliyorum da, tek bir lavaş 20 lira olur mu?



SADECE LEZZET DEĞİL MİMARİ DE ÖNEMLİ!

Yeme, içme ve eğlence dünyası, farklılığını ortaya koymak için yalnızca mutfağıyla değil mimarisiyle de öne çıkmaya çalışıyor. Ünlü şefler ve reçeteli tariflerin yanı sıra ciddi maliyetleri olan bu yatırımların mimarileri de gerçekten dünya standartlarının üstünde yer alıyor. Türkbükü'ndeki Kuum Hotel'de yeni açılan Galia Sea Food, tam da bahsettiğim bu konuya iyi bir örnek...



İş insanı Hakan Tunçelli ve ünlü şef Kahraman Altınkaya'nın sahibi olduğu Galia Sea Food Bodrum, Antik Mısır mimarisi ile oluşturulmuş. Günbatımında yanmaya başlayan hiyeroglif yazılı alevli sütunlar şu sıralar Bodrum'da konuşulanlar arasında...



ARŞİV NİTELİĞİNDE BİR SERGİ

Deneyimli Mimar Enis Öncüoğlu'nun ulusal ve uluslararası birçok projede imzası bulunan 200 mimar dostunu fotoğrafladığı FORM.AL, Nurus ve Kalebodur'un katkıları ile Han Spaces'da düzenlenen FORM.AL Drop Off Delivery davetiyle görücüye çıktı.



Arşiv niteliğindeki sergi, 16 Temmuz'a kadar açık olacak.