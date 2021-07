ÖMER KARAHAN

Günlerdir dünya basını başta olmak üzere ülkemizde tüm gözler Bodrum'a çevrildi. Ünlü yıldızlar Katy Perry ve Orlando Bloom çifti, doğal halleriyle, sıradan kıyafetleriyle tatillerini sürdürüyor.



O kadar sıradan takılıyorlar, öyle tanınmıyorlar ki bir tek Levent Kızıl'ın dünyaca ünlü bu iki isimle hatıra fotoğrafı çektirdiğini gördük. Bodrum'dan Efes'e de geçen ikilinin bu sessiz ve derinden hallerinin Bodrum çarşıdaki bazı erkek kuaförlerini korkuttuğunu öğrendim. Sebebine gelince; biliyorsunuz berber dükkanlarının duvarlarını, vitrinlerini Brad Pitt, Leonardo Di Caprio, Johnny Depp ve Orlando Bloom gibi isimlerin fotoğrafları süsler...



Oradaki saç modellerini gören müşteriler de, o fotoğraflar üzerinden saçlarını öyle kestirmek isterler. Bodrum'daki berber esnafı ise 'Dükkanın önünden geçer ve fotoğrafını görür, telif ödemek zorunda kalır mıyız' paniğiyle Bloom'un resimlerini kaldırmış. Bence Orlando fotoğrafını görünce mutlu olurdu, buna gerek yoktu. Sizce?



Abisinin ney kayıtlarını kullanmış

Sultans of the Dance'in (Anadolu Ateşi) ilk dansçılarından olan, dansçı kimliğinin yanında müzisyenliğiyle de bugüne dek çok sayıda projede yer alan Serkan Polat, yeni single'ı için anlamlı bir çalışmaya imza atmış.



Polat, sözü ve müziği 4 yıl önce vefat eden abisi neyzen Yekta Hakan Polat'a ait 'İlk Aşkım' şarkısını yorumlayarak eseri abisine ithaf etmiş. Yekta Hakan Polat, vefatından önce 'İlk Aşkım'ı enstrümantal olarak seslendirmişti. Serkan Polat da kendi şarkısında abisinin ney kayıtlarını kullanarak duygusal bir dokunuşta bulunmuş. Tebrikler!



Celal Hoca yine tribünlere oynamış!

Jeolog Celal Şengör katıldığı bir programda her zamanki gibi popülizme oynayıp "İnsanlar kendilerini çok önemli bir şey zannediyorlar, önemli olan düşünen kısım, o da çok küçük bölüm...



Gerisinin şempanzeden farkı yok" yorumunda bulunmuş. Yahu Celal Hoca bir kez olsun yer küreyi, gezegenlerin krater yapısını, vadileri konuşurken seni gündemde görebilsek... Kendi uzmanlık alanın dışında her konuda ekranlarda yorum yapıp şov peşine düşüyorsun... Böyle giderse sıfat olarak jeolog değil başka bir 'log' gelecek adının önüne bilgin olsun.



Dekoru yenilendi

İstanbul Gümüşsuyu'ndaki CVK Park Bosphorus Hotel'in teras katında yer alan Izaka Terrace, yenilenen dekoru ve dünyaca ünlü şef Murat Bozok'un danışmanlığı ile apayrı bir dokuya sahip olmuş.



İstanbul'un büyüleyici manzarasına tanıklık edilen Izaka Terrace'ta, bar lounge, meze ve balık restoranı, suşi restoranı, et ve ocakbaşı restoranı yer alıyor. Bu arada Izaka adı, Uzak Doğu mutfağını çağrıştırsa da aslında Osmanlıca bir kelimeymiş. Tattırma anlamına geliyormuş.. Bilginiz olsun.



Çok yerinde bir karar!

Kütahya'da otogara mobil aşı birimi kuruldu. Burada görevli sağlık personeli "İstanbul ve Adana" diye bağırarak müşteri toplayan firma görevlileri gibi "Sinovac ve Biontech" diye bağırıp kendince geyik yaptı. Ardından görüntüler sosyal medyaya düştü, İl Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Çok yerinde bir karar...



Ha süt tankına donla girmişsin, ha bu denli hassas bir konu üzerine böyle bir alaycı tavır sergilemişsin... Videonun uzun bölümünde umarım birileri çıkıp 'Sputnik V'den geçiyor mu?' gibi zevzeklik yapmamıştır, ne diyeyim...