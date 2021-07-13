ÖMER KARAHAN

Selçuklu'nun kalbi', 'Osmanlı'nın vicdanı', 'Cumhuriyetin aklı' sözleriyle tanımlanıyor ozanlar diyarı Sivas... Bu tanımın ne kadar doğru olduğunu orada bulunduğunuzda çok daha iyi anlıyorsunuz. Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen SABAH Gazetesi'nin İl Buluşmaları etkinliği için Sivas'taydık... SABAH yazarları olarak Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, milletvekilleri, STK başkanları ve şehrin önde gelen isimleriyle bir araya geldik...



İki gün boyunca 700 kilometreye yakın yol yaptık ama Sivas'ın güzelliklerine doyamadık.



Sivas'ın tarihi, kültürü, ekonomisi, doğal güzellikleri, mutfağı o kadar zengin ki, iki gün boyunca 700 kilometreye yakın yol yapmış olmamıza rağmen yine de Sivas'a doyamadım.

Şehirdeki yolculuğumun bazı duraklarını ve izlenimlerimi not almanızı tavsiye ederim, pişman olmayacağınıza eminim.



■ Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası... Baş mimarı Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah'ın ilk ve son eseri o kadar kusursuz ki, kelimeler kifayetini yitiriyor. Bunu yalnız ben demiyorum, bu büyüleyici eseri anlatmaya sözlerin yetersiz kalacağını Evliya Çelebi yüzyıllar önce şöyle ifade ediyor: "Methinde diller kısır, kalem kırıktır." 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan, İslam mimarisinin bu başyapıtı, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı makamının da koruması altında... Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın restorasyon çalışmalarının bir an önce tamamlanması için ricada bulunmak istiyorum çünkü dünyada benzeri olmayan bu eseri benim gibi birçok kişinin defalarca ziyaret edeceğini düşünüyorum.



CAM TERAS DENEYİMİ

■ Divriği'de yapılan Seyir Terası görmeniz gereken yerler arasında yer alıyor. Özellikle cam teras deneyimi oldukça keyifli...

■ Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'nü de mutlaka görmelisiniz. Ülkemizin en nadide yerlerinden birisi. Güneşin açısına göre göldeki renklerin ton değiştirmesine tanıklık etmek size de iyi gelecek.



DOKTOR BALIKLARLA TEDAVİ

■ Gürün'ün ardından Kangal ilçesindeki Kangal Balıklı Kaplıcası'na uğramalısınız. Kaplıca suyunun sıcaklığı ve kimyasal içeriğinin çeşitli hastalıkları tedavi ediyor olması yöre halkı tarafından da biliniyor... Doktor balıklar ile bu tedavi gerçekten merak uyandırıcı...

■ Kangal demişken dünyada emsali görülmemiş bir köpek türü olan Kangal çoban köpekleri ile vakit geçirin. Kaymakamlık bünyesindeki üretim çiftliğindeki kangal köpekleri ile bir araya geldiğim anlar terapi gibi geldi.

■ Sivas köftesi tamam ama sebzeli Sivas kebabını da mutlaka denemeyi unutmayın. Yanında cacık da olursa tadından yenmez, söyleyeyim...

■ Sivas ellerinde sazım çalınmasa da bağlama ustası ozan Şentürk İyidoğan'ın, Aşık Veysel'in sazını çalıp Veysel'in sözlerinde dediği gibi 'Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın' diyerek Sivas'ta temas ettiğim herkese selam yolluyorum.

Güzel ülkemin başka illerinde görüşmek dileğiyle...